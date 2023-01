V Německu se lepší nálada podnikatelů i spotřebitelů. Firmy v lednu výrazně méně pesimisticky hodnotí výhled

Podnikatelská nálada v Německu se v lednu znovu zlepšila. Největší evropská ekonomika zahájila rok mírnější inflací a s lepším hospodářským výhledem. Dnes to oznámil mnichovský ekonomický institut Ifo.



Index podnikatelské nálady na měsíc leden se zvýšil na 90,2 z prosincové hodnoty 88,6 bodu. Uvedený údaj je v souladu s očekáváním analytiků. Firmy výrazně méně pesimisticky hodnotí výhled svého podnikání. Se současnou situací jsou o něco méně spokojené.



Vzestupnou tendenci má index i nadále ve zpracovatelském průmyslu. Oslovené firmy lépe vyhodnotily svou současnou situaci. Výrazně se zlepšila i očekávání pro první polovinu roku se. Počet nevyřízených objednávek klesá, ale stále jsou na vysoké úrovni. Očekává se, že výroba v tomto sektoru v následujících měsících vzroste.



Podnikatelské klima se zlepšilo také v sektoru služeb. Poskytovatelé služeb jsou pro nadcházející měsíce méně pesimističtí. Současné podnikání se naopak vyvíjí méně dobře. To platí zejména pro dopravu a logistiku a také pro pohostinství.



V maloobchodě index výrazně vzrostl. Zlepšila se tu zejména očekávání. Současnou situaci společnosti nadále hodnotí jako mírně pozitivní. Ve stavebnictví se podnikatelské klima mírně zlepšilo. Firmy jsou ohledně nadcházejících měsíců mírně méně pesimistické. Se současným stavem jsou ale o něco méně spokojeny.



V Německu se nelepší jen nálada podnikatelů, ale také nálada spotřebitelů. Index spotřebitelské nálady na únor, který vytváří norimberský výzkumný institut GfK, se zvýšil na minus 33,9 bodu ze zpřesněné lednové hodnoty minus 37,6 bodu, a vzrostl tak čtvrtý měsíc za sebou.



Německý kancléř Olaf Scholz minulý týden vyjádřil přesvědčení, že Německo se letos navzdory energetické krizi nedostane do hospodářské recese. Ve svém říjnovém hospodářském výhledu přitom německá vláda předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa v letošním roce klesne o 0,4 procenta.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Spolkový statistický úřad tento měsíc oznámil, že loni růst německé ekonomiky zpomalil na 1,9 procenta z předloňských 2,6 procenta.