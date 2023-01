Pavel nebo Babiš: Finále prezidentské volby sledujeme online

Voliči v Česku v pátek a sobotu rozhodují, zda se čtvrtým českým prezidentem stane bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Lístky pro druhé kolo volby dostávají lidé před hlasováním až ve volební místnosti. Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23.000 hlasů. Pavla doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Babiš dostal podporu od končícího prezidenta Miloše Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily. V téměř 15.000 volebních místností může hlas odevzdat každý z 8,25 milionu voličů. Zapojit se bude moci podle ministerstva vnitra i 3779 prvovoličů, kteří plnoletosti dosáhli či dosáhnou po prvním kole, tedy mezi 15. a 28. lednem. Volební místnosti jsou otevřeny v pátek 27. 1. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 28. 1. od 08:00 do 14:00. Následně budou sčítány hlasy a výsledek alespoň 90 % sečtených hlasů by mohl dle odhadů ministerstva vnitra a zkušeností z minula být dostupný mezi 16. - 17. hodinou.