Směr ukáže evidence recese v kombinaci s mírou přísnosti Fedu

Hlavním bodem programu je dnes Fed, jehož měnový výbor večer zveřejní výsledky svého zasedání. Napsalo se o tom už dost, viz třeba náš Týdenní výhled. Znovu získat kredibilitu je pro centrální banku nyní velice těžké a zřejmě sáhne k očekávanému zvýšení sazeb o 25 bps. V takovém případě bude záležet na tom, jak následným komentářem uřídí tržní očekávání. Obáváme se, že jen čistě rétoricky se jí těžko podaří vrátit finanční podmínky na přísnější úrovně, a jejich dalšímu uvolňování může zabránit jen přechodně. J. Powell to však samozřejmě zkusí. Znovu zopakuje, že další zvedání sazeb vypadá jako vhodné a že sazby pak delší dobu zůstanou na vrcholu. Trhy tomu však nevěří doteď a bez nových pádných argumentů asi věřit nezačnou. Zkusí tedy Powell něco nového? Nebo Fed mění s klesající inflací a náznaky recese názor a současné tržní nastavení mu stačí? I v takovém případě by měl zůstat jestřábí, protože jakýkoli náznak směrem k menší restrikci automaticky povede k růstu akcií i dluhopisů, tedy novému uvolnění podmínek.

Stručně řečeno, trhy podle nás vezmou 25 bps jako cestu k brzké otočce a jestřábí rétorice jsou připravené nevěřit. Pokud tedy nepřijde něco "navíc".

Ačkoli Fed určitě znamená riziko pro obchodování, je chybou ho posuzovat jako izolovanou záležitost. Klíčový je kontext vývoje ekonomiky, který rozhodne o tom, zda trhy v měnové politice dál budou hledat zdroje optimismu (Fed otočí při hladkém přistání), nebo jako hrozbu (Fed zase otočí moc pozdě, protože recese je na cestě). Právě proto přikládáme velký důraz dnešnímu reportu ISM z výrobního sektoru USA.

Tento indikátor je jedním z prvních, které zachytí aktivitu v ekonomice napříč zemí. Už bezmála dva roky vykazuje sestupný trend a dostal se po neutrálních 50 bodů (48,4). Regionální průzkumy naznačují jeho další snížení. Z historického srovnání pak vyplývá, že kvartální průměry kolem 46-47 jsou konsistentní se začátkem recese. Dílčí index nových objednávek, naznačující aktuální kondici poptávky, se propadem na 45,2 bodů už na "recesní" hodnoty dostal.

Horší data z ekonomiky si investoři dokáží přebrat pozitivně, jako tlak směrem k podpůrnější politice centrální banky. To však může fungovat jen do doby, než se začneme bavit o poklesu aktivity, navíc v situaci, kdy Fed nehodlá ustoupit ze své cesty k vyšším sazbám. Přestože je dnes ISM ve stínu Fedu, ve skutečnosti je podle nás (spolu s dalšími ekonomickými statistikami) minimálně stejně důležité pro směřování trhů, pokud se tedy přeneseme přes první krátkodobou reakci.

A to není vše. V eurozóně dnes vyjde odhad ledové inflace. Ačkoli se čeká pokles včetně jádrového údaje, národní čísla jsou smíšená a Německo inflační data odložilo kvůli technickým problémům. Zvláště po překvapivém španělském výsledku je třeba větší pozornost. Kalendář firemních výsledků je dnes o něco volnější.

Evropské akciové indexy dopoledne mírně rostou, americké futures jsou naopak lehce v záporu. Dluhopisové výnosy míří lehce dolů. Eurodolar se snaží vrátit výš, k úrovni 1,0900. Zdá se, že příprava pozic před dneškem se odbyla v předchozích dnech a namísto nějaké velké nervozity následuje vyčkávání.

