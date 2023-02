Rozbřesk: ČNB se líbí silná koruna, na nižší sazby si budou muset trhy počkat

Česká národní banka ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny. S novou prognózou v ruce však guvernér ČNB Aleš Michl trhům naservíroval o něco více jestřábí komentář, než pravděpodobně čekaly. Jádrem jeho sdělení je, že silná koruna se centrální bance líbí a nehledě na ni plánuje bankovní rada držet oficiální úrokové sazby delší dobu beze změny na 7,0 %. To je konzistentní s naším výhledem, ve kterém počítáme s prvním poklesem sazeb až v posledním kvartále tohoto roku.



Podle našeho očekávání ČNB zlepšila prognózu HDP na tento rok a očekává nyní podobně jako ministerstvo financí jen kosmetický pokles o 0,3 %. Náš výhled pro rok 2023 počítá ještě s mělčí recesí (+0,3 %), ovšem podobně jako centrální banka pak nevěříme ve výrazný růst ekonomiky v roce nadcházejícím - doznívání výrazného nabídkového šoku bude omezovat prostor pro růst poptávky napříč celou Evropou.

ČNB také podle očekávání zvýšila výhled na inflaci pro tento rok (10,8 %), který se od našeho příliš neodlišuje. Co je však překvapivé, je poměrně rychlý předpokládaný návrat inflace k cíli v roce 2024, kdy centrální bankéři očekávají již průměrnou inflaci v okolí cíle (2,2 %). Takový scénář považujeme za dosti optimistický.



Inflační “optimismus” prognózy na horizontu měnové politiky ovšem může odrážet prognózou předpokládané další zvýšení úrokových sazeb k 8 %. K tomu však ve skutečnosti nedojde. Bankovní rada se opět v tomto bodě vůči prognóze vymezila – úrokové sazby dále zvyšovat nechce a raději je bude držet stabilní na 7 % po delší dobu. Jak dlouhá ta doba bude, to je otázka. Mohou to naznačit detaily citlivostního scénáře, který ČNB představí dnes na prezentaci pro analytiky. Již včera však guvernér Michl hovořil o tom, že trhy se v tuto chvíli ve svých sázkách na pokles sazeb mýlí - podceňují ochotu ČNB držet oficiální úrokové sazby relativně vysoko po delší dobu.



Současně s tím Aleš Michl několikrát zopakoval, že se mu líbí silná koruna a v tuto chvíli pro centrální banku není tématem její nebezpečí pro export, ale především její pozitivní působení na inflaci. I proto koruna zůstává po zasedání relativně silná (a to nehledě na to, že ČNB předpokládá v prognóze dál spíše oslabování české měny).



*** TRHY ***



Koruna

České koruně se včerejší zasedání ČNB relativně zamlouvalo. Guvernér Aleš Michl několikrát zopakoval, že je zastáncem silné koruny a delšího období stabilních vysokých sazeb. Česká koruna v reakci dál zpevnila do blízkosti 23,73 EUR/CZK.



Eurodolar

Dolaru se včera podařilo smazat část ztrát, které akumuloval po zasedání Fedu, když tentokrát mu hrálo do karet holubičí vyznění zasedání Bank of England a ECB. V obou případech došlo na zvýšení oficiálních sazeb o 50bps, ale umírněný výhled do budoucna srazil v Evropě tržní úrokové sazby. Dodejme, že ECB avizovala, že po zvýšení o dalších 50bps v březnu by mělo dojít k vyhodnocení následného postupu směrem k nastavení sazeb. Christine Lagardeová se sice na tiskové konferenci snažila zdůraznit, že tento krok neznamená otočku kurzu, nicméně její komunikace nebyla v tomto směru příliš přesvědčivá a už vůbec ne srozumitelná. Trhy proto interpretovaly rozhodnutí ECB jako holubičí, což vedlo k poklesu eurových úrokových sazeb a sázkám na nižší vrchol terminální sazby na úrovni 3,25 % (vs. 3,50 %).

Dnes odpoledne budou trhy sledovat americká čísla - jednak oficiální statistiky z trhu práce a jednak podnikatelskou náladu v sektoru služeb reprezentovanou indexem ISM. Z čísel zveřejněných v USA dnes odpoledne by si eurodolar měl dát pozor na údaj o růstu mezd.



Akcie

Technologický index Nasdaq Composite narostl třetí den v řadě, přičemž se dotáhl na úroveň z loňského září. Nejvýraznějším tahounem zmíněného indexu byly akcie Meta Platforms +23,28 %. Index, který nejvíce zaostal za technologiemi byl Dow Jones Industrial Average, který odevzdal 0,2 %. Akcie Merck nepřerušily propad a i včera klesly, tentokrát o 3,34 %. Nejvydařenější seanci měl sektor komunikačních služeb, který si připsal 6,7 % (Verizon +0,34 %, Alphabet A +7,28 %). Na opačném pólu se ocitl energetický sektor, který se propadl o 2,5 % (Chevron -1,38 %, Exxon Mobil -3,15 %). Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,1 % (34.053 b.), S&P 500 posílil o 1,5 % (4.179 b.) a technologický Nasdaq Composite narostl o 3,3 % (12.200 b.).