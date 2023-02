Trh práce v USA šokuje velkými čísly i rozpory, brzdí euforii

Americký trh práce opakovaně dokazuje, že umí překvapit. Před lednovými vládními čísly jsme dostávali dost protichůdné indikace. Na jedné straně velice nízké počty žádostí o dávky, spousta otevřených pracovních pozic, na straně druhé propouštění avizované firmami, vysoký počet rušených pozic podle Challenger či nízký růst zaměstnanosti kvůli mimořádným vlivům podle ADP. Určité rozpory jsou běžné a nejasnosti ohledně situace na trhu práce trvají už nějakou dobu, poslední čísla se však rozcházejí už extrémně.



Lednová vládní data se staví na tu první stranu - trh práce je podle nich stále vysoce přehřátý. Nevede však k akceleraci mezd. Vzhledem k tomu, že právě tato zpráva by měla nejspolehlivěji popisovat situaci na trhu, nabízí se otázka, zda obavy z inflace a růstu sazeb nevyprchaly přece jen moc rychle. O něco lepší čísla by asi trhy uvítaly jako známku odolnosti ekonomiky, která ale stejně už nepošťuchne Fed k tvrdší akci. Jenže lednová data byla docela šok a podstatně zvětšují otazník nad situací na trhu práce.



Počet nových pracovních míst dosáhl velmi vysokých 517 tisíc po 260 k v prosinci, zatímco trh čekal naopak pokles na 189 k. O něco menší, ale stále hodně velké, je překvapení u pozic v soukromém sektoru. Do toho BLS tradičně revidoval sezónní faktory a posunul tím historická data nahoru (za minulý rok trochu paradoxně všechna jedním směrem). Spolu s tím trh práce dokládá svou sílu i překvapivým poklesem míry nezaměstnanosti na 3,4 z 3,5 pct, přičemž tržní konsensus počítal s mírným růstem na 3,6 pct.



Tento přehřátý trh však negeneruje výraznější tlaky na mzdy. Ty se v lednu zvedly o 0,3 pct meziměsíčně, respektive 4,4 pct meziročně, a v obou případech jde o zpomalení oproti prosinci (revidovanému vzhůru). V případě mezd jsou také výsledky prakticky na úrovni konsensu.



Situace na trhu práce zůstává vysoce nejistá, k čemuž přispívají protichůdná data. Dnešní příspěvek může ukazovat na mimořádný výkyv jedním směrem, ale zároveň říká, že tu stále zůstává riziko, že silná spotřebitelská poptávka zabrání inflaci v poklesu až k cíli, jak si (nejen) Fed přeje. V tomto smyslu jde proti euforii, která na trzích propukla na přelomu roku, ale nezdá se, že by ji dokázal zadusit.