Vývoj americké ekonomiky v letošním roce a co s ní udělá otevírání té čínské

Americká i evropská ekonomika si mohou vést lépe, než se čekalo. Stále se zaměřujeme spíše na rozvíjející se trhy než na ty vyspělé. Pro Bloomberg to uvedla Marcella Chow, která působí jako globální strategička v Asset Management. „Konstruktivní“ je zejména, co se týče Asie a Číny. Důvodem je hlavně otevírání čínské ekonomiky.



Momentum, které vytváří zmíněné otevírání, je podle strategičky větší, než se čekalo, a projevuje se to například v mobilitě obyvatelstva. Celkově se pak na akciích dá čekat vyšší volatilita, protože trhy odhadují, nakolik klesne inflace a jak se budou vyvíjet sazby. Chow se přitom domnívá, že „inflační riziko trochu kleslo“, ale sazby mohou dále růst.







JPMorgan predikuje, že „recese pravděpodobně přijde“, ceny na trzích implikují asi 90% pravděpodobnost recese. Podle strategičky by ale měla být krátká a mělká, dopad na akciové trhy by tak měl být omezený. Bezpečnější zůstávají ale i tak dluhopisy. Na Bloombergu hovořil rovněž Bob Michele z Asset Management. Ten klade důraz na to, že otevírání čínské ekonomiky znamená uvolnění pro obrovský počet čínských spotřebitelů. Ten převyšuje součet amerických a evropských a ve výsledku by mohlo dojít k tlaku na vyšší inflaci ve službách. A Čína bude také nakupovat více komodit, což se může projevit na jejích cenách.



Erin Browne ze společnosti PIMCO na expertova slova reagovala s tím, že podle ní bude dopad čínského otevírání na inflaci ve vyspělých zemích omezený, projeví se i na růstu. Dá se tak usuzovat z historického vývoje, tedy z období, kdy v Číně docházelo k oživení. Browne konkrétně odhaduje, že v případě Spojených států se čínský efekt může projevit zvýšením amerického růstu asi o 0,2 procentního bodu, u Evropy asi o 0,3 procentního bodu. Dopad na inflaci by měl být podobný nebo menší.







K dopadu otevírání čínské ekonomiky na komodity a následně inflaci ve vyspělých zemích Browne uvedla, že nejsilněji tento přenosový mechanismus funguje zejména přes ceny energií. A otevírání začalo již na podzim minulého roku, ceny energií přitom klesaly. Obvykle by se tedy dalo čekat, že Čína bude zvedat ceny komodit a inflaci, nyní k tomu nedochází.



Zdroj: Bloomberg