Evropské trhy mírně rostou, američtí centrální bankéři se snaží zkrotit trh

Evropské trhy se pohybují v mírném zisku. Index STOXX Europe 600 roste o 0,2 %, EURO STOXX 50 o 0,1 %, DAX je na červené nule a FTSE 100 % přidává 0,6 %. Těžaři pokračují ve zveřejňování rekordních tržeb za minulý rok. Američtí centrální bankéři se snaží zchladit trh, který však na jejich varování příliš neslyší. Českým bankám se mimořádně daří a výsledková sezóna titulů pražské burzy je v plném proudu.



Britský těžař (BP) zveřejnil nejvyšší tržby za 114 let své existence, které meziročně vzrostly o 115 %, na 27,6 mld. USD. Navíc se rozjíždí nové kolo zpětného odkupu akcií a zvýšení dividendy o 10 %. Ačkoliv tržby jsou nižší než u konkurentů , či Mobil, reagují akcie strmým růstem o více než 5 %.



Ministryně financí Janet Yellenová se nechala slyšet, že se dá vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti je v USA na nejnižších hodnotách za posledních 15 let, těžko mluvit o recesi. Šéf atlantského Fedu Raphael Bostic v reakci na silná data z trhu práce z minulého týdne včera uvedl, že nebude-li ekonomika slábnout, může být další zvyšování sazeb na pořadu dne. Trh nyní počítá s posledním zvýšením sazeb o 25 bazických bodů v březnu a spekuluje se, jak dlouho zůstanou vysoké, resp. kdy je Fed začne snižovat (prozatímní odhady zmiňují poměrně široké rozmezí července 2023 až prosince 2024). V 18:40 tak další směřování trhů může určit vyjádření šéfa Fedu Jerome Powella. Futures amerických indexů rostou v rozmezí zelené nuly (v případě Down Jones) až 0,4 % v případě Nasdaq 100 .



Tuzemským bankám se mimořádně daří (podle ČNB dosáhly souhrnného zisku ve výši 104 mld. Kč). Zítra před otevřením trhu zveřejní výsledek hospodaření , která podle našich analytiků může také příjemně překvapit. Do konce února budou z titulů pražské burzy reportovat ještě Photon Energy, a Erste. Český index PX roste o 0,2 %, se obchoduje poblíž svých včerejších zavíracích hodnot, přidává 0,1 %, posiluje o 0,5 % a Moneta o 0,1 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8280 -0.1733 23.8843 23.8161 CZK/USD 22.2515 0.0225 22.2925 22.2005 HUF/EUR 393.8372 -0.2662 396.2048 391.8156 PLN/EUR 4.7582 0.2667 4.7597 4.7389

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2684 -0.3044 7.2988 7.2663 JPY/EUR 141.4450 -0.5729 141.8790 141.1751 JPY/USD 132.1440 -0.3604 132.3110 131.7040

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8937 0.1777 0.8940 0.8909 CHF/EUR 0.9918 -0.3472 0.9958 0.9908 NOK/EUR 11.1181 0.2905 11.1214 11.0566 SEK/EUR 11.3852 -0.0453 11.4031 11.3650 USD/EUR 1.0703 -0.2167 1.0744 1.0697

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4443 -0.5488 1.4531 1.4386 CAD/USD 1.3431 -0.1253 1.3447 1.3406