Rozbřesk: Slabý maloobchod a spotřebitelská deprese

Maloobchodní tržby v Česku skončily v prosinci za naším i tržním očekáváním, když meziměsíčně odepsaly 0,7 % (bez automobilů), zatímco meziročně se jejich propad díky nižší srovnávací základně z uplynulého roku zmírnil z 8,7 % na 7,3 %. Spotřeba domácností tak v posledním kvartále uplynulého roku táhla hospodářství dolů pravděpodobně o něco výrazněji, než jsme původně očekávali. V celoročním úhrnu se nesl rok 2022 ve znamení nákupní deprese (-3,6 %), která vystřídala post-pandemickou nákupní euforii z roku 2021 (+4,4 %).



Na prosincových číslech je překvapivý především další reálný pokles tržeb z prodejů potravin – reálné nákupy potravin mezi domácnostmi spadly meziročně o více než 9 % (po sezónním očištění). To je historicky nejhlubší propad za dobu, co ČSÚ zjišťuje výsledky tržeb. To je zarážející reakce na vysokou inflaci, protože zpravidla nedochází ani při výrazných šocích k tak zřetelnému omezení útrat na zboží “základní spotřeby”. To svědčí o tom, že inflační vlna disproporčně zasáhla nižší a střední třídu, která byla nucena spořit i v základních položkách.



Kromě potravin dál meziročně klesají prodeje napříč prakticky všemi výraznými kategoriemi – nespecializované, většina specializovaných prodejen i prodeje přes internet (-9,5 % meziročně). I když nominálně lidé utrácejí v obchodech o 7 % více než před rokem, reálně nakupují naopak zhruba o 7 % méně. K výjimkám, které zaznamenávají lehké zlepšení v negativních trendech, patří na prvním místě prodejny s farmaceutickým zbožím (+3,9 % meziročně) a pak také prodejny s oděvy a obuví, jejich reálné prodeje meziročně víceméně stagnují.



Pro první kvartál 2022 předpokládáme – vzhledem k pokračujícímu poklesu reálné mzdy a přetrvávající extrémně nízké spotřebitelské náladě – pokračující pokles reálné spotřeby. V dalším průběhu roku by se podle našeho názoru mohla spotřeba stabilizovat – jednak se po šesti kvartálech poklesu v řadě prostor do značné míry vyčerpá (zejména u zboží základní spotřeby jako jsou potraviny) a současně by měl odeznívající inflační šok přispět ke zmírnění dnešního spotřebitelského pesimismu.



TRHY

Koruna

Přestože prosincové maloobchodní tržby zklamaly (viz úvodník), koruna během včerejška opětovně posilovala a vrátila se pod hranici 23,80 EUR/CZK. Dnešnímu výsledku tuzemské nezaměstnanosti za leden (očekává se mírný růst na 3,9 %) nebude korunový trh pravděpodobně věnovat výraznější pozornost - tu si ve zbytku týdne vyslouží až páteční inflace, resp. dění na hlavních trzích, zejména opětovný nárůst rizikového apetitu v USA.



Eurodolar

Ze včerejšího vystoupení šéfa Fedu si každý vzal něco. Na jednu stranu Jerome Powell řekl, že jsou připraveni reagovat na nově příchozí data a silnější payrolls nebo vyšší inflace mohou teoreticky znamenat potřebu utáhnout měnovou politiku více, než dnes trh očekává. To se líbilo dolaru, který se v průběhu dne držel na silných úrovních a oťukával 1,07 EUR/USD. Na druhé straně zmínky o tom, že desinflační proces již probíhá a Fed ho pozoruje v oblasti zboží, pomáhaly akciím a braly dolaru trochu vítr z plachet.