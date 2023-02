Představitelé Fedu varovali před dalším růstem sazeb, ČEZ zahájil arbitráž proti Gazpromu a futures jsou zelené

formálně zahájila arbitrážní řízení proti ruské plynárenské společnosti Gazprom a žádá náhradu škody okolo jedné miliardy korun. Představitelé Fedu zdůraznili, že je třeba nadále zvyšovat úrokové sazby a že je možné, že náklady na výpůjčky vyvrcholí na vyšších maximech, než se dříve očekávalo. dostala novou cílovou cenu od a futures jsou dnes zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,7 %.



Energetická společnost formálně zahájila arbitrážní řízení proti ruské plynárenské společnosti Gazprom. Kvůli krácení dodávek zemního plynu v loňském roce žádá náhradu škody okolo jedné miliardy korun. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Ladislav Kříž. Možnost arbitráže zmínil už loni v říjnu předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.



HSBC snižuje cílovou cenu na na 1020 Kč z předchozí cílové ceny 1100 Kč, doporučení drží na "buy".



Představitelé Fedu zdůraznili, že je třeba nadále zvyšovat úrokové sazby a že je možné, že náklady na výpůjčky vyvrcholí na vyšších maximech, než se dříve očekávalo při neustálých tlacích na ceny. Jejich jestřábí komentáře po úterním vystoupení předsedy Jeroma Powella přicházejí v době, kdy investoři přehodnocují sázky na to, jak vysoko bude Fed sazby zvyšovat. Někteří po lednové zprávě o zaměstnanosti sází na to, že vrchol by mohl být při 6 % (vs současných 4,6 %). Sázky na agresivnější Fed přitvrdily poté, co byla čísla o pracovních místech minulý týden mnohem silnější, než se očekávalo, když zaměstnavatelé v lednu přidali více než půl milionu nových pracovních míst. Nezaměstnanost klesla na 3,4 %, což je nejméně od roku 1969.



Americký prezident Joe Biden v rozhovoru prohlásil, že Vladimir Putin „již ztratil Ukrajinu“. V rozsáhlém rozhovoru s Judy Woodruff na PBS NewsHour ve středu večer Biden dodal, že je hrdý na to, že „dokázal úplně sjednotit NATO“ od té doby, co téměř před rokem začala ruská invaze na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij se setkal ve středu večer v Paříži s německým kancléřem Olafem Scholzem a Emmanuelem Macronem a využil setkání k žádosti o další zbraně, včetně raket dlouhého doletu a stíhaček.



Počet obětí pondělních ničivých zemětřesení vzrostl v Turecku a Sýrii na 12 391, podle tureckého úřadu pro zvládání katastrof. Ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu řekl, že Turecko plánuje dvě nová otevření hranic se Sýrií, aby umožnilo další pomoc sousední zemi. Mezitím Elon Musk tweetoval, že turecká vláda sdělila Twitteru, že brzy znovu povolí přístup. Ten je v současné době zablokován.



Peněžní manažeři osekali medvědí sázky o 300 miliard dolarů a nyní tak mají pozice více v souladu s historickými normami právě ve chvíli, kdy Fed varuje, že jeho bitva v boji proti inflaci zdaleka nekončí. Posun jejich pozic vedl širokou škálu investorů od podvážení na držení akcií, což je blíže k průměru za poslední desetiletí. Investoři jsou nyní nejblíže neutrálním pozicím od druhého čtvrtletí loňského roku, kdy Fed začal úrokové sazby zvyšovat.