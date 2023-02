Alphabet s Bardem neuspěl, raduje se konkurence. Zatím

Na CNBC hovořili o neúspěchu, který se dostavil po představení chatbotu Bard od Alphabetu. Chatbot je souborem programů, které by měly být schopny komunikace s lidmi. Bard nedosáhl na očekávání a zaostal za chatbotem ChatGPT od společnosti OpenAI. Do ní investuje , který představil i vlastní programy, a akcie Google v reakci na poslední vývoj výrazně ztratily. O celé věci hovořil na CNBC analytik společnosti Oppenheimer Jason Helfstein.



Expert na úvod uvedl, že umělá inteligence od Alphabetu byla od začátku vyvíjena pro korporátní klienty, které měla také směřovat ke cloudovým službám této společnosti. Google ale sledoval pokrok jiných firem v oblasti chatbotů a svou umělou inteligenci použil také v této oblasti. Analytik ale podle svých slov netuší, proč s produktem přišel na trh už nyní? Možná za tím mohla být snaha potěšit investory, ale výsledek je nakonec úplně opačný.



CNBC informovala o nespokojenosti zaměstnanců Alphabetu, kteří kritizují postup firmy. Podle nich je firma v oblasti umělé inteligence zaměřené na spotřebitele pozadu, což se snažila eliminovat rychlým představením Barda, ale nakonec tím jen potvrdila svou časovou ztrátu na konkurenci.



Helfstein se domnívá, že s další verzí už Google tolik pospíchat nebude. V konečném důsledku jde podle něj o to, jak rychle se umělá inteligence zaměřená na korporátní klienty „přetrénuje“ na spotřebitele a na to, s čím může on k umělé inteligenci přicházet. Analytik by pak rád od Googlu slyšel více o tom, jaké jsou reálné aplikace umělé inteligence a jak zapadá do podnikatelského modelu firmy. Ta sice hodně informuje o samotné technologii, ale méně už o jejím praktickém využití.



Na CNBC v souvislosti s uvedeným poukazovali na obavy z toho, že Google ztratí konkurenční výhodu ve vyhledávání. Tedy ve své jádrové činnosti. Barbara Doran z BD8 Capital Partners k tomu uvedla, že její firma po propadu cen akcie této společnosti kupovala. Domnívá se, že na nákupy je možná příliš brzy, ale celkově má Google v oblasti umělé inteligence obrovské zdroje. Současné dění je pak podle investorky spíše trapným momentem podobným tomu, když Elon Musk rozbil okno Cybertrucku při představování jeho odolnosti.



„Mají zdroje a sílu, při dalším oslabování cen akcií je to podle mého názoru příležitost k nákupu,“ uvedla Doran. A připomněla, že poměr ceny akcií Alphabetu k ziskům na akcii se nyní nachází z historického hlediska velmi nízko.



Zdroj: CNBC