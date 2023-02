Úvod týdne patří geopolitice, trhy bez jasného směru

Po víkendu investoři stále vstřebávají informace z minulého týdne, ale také nové zprávy, které se týkají hlavně geopolitiky. Zaznamenali jsme další slovní konfrontace mezi Spojenými státy a Čínou, Severní Korea opět po čase vyslala provokativní raketové testy. Írán je podle IAEA blízko takového obohacení uranu, které je dostatečné pro výrobu jaderné bomby. Do toho jsme se překvapivě dozvěděli, že prezident Biden je právě na návštěvě Ukrajiny.



Co to pro trhy znamená? Obvykle podobné události nemívají vážný vliv a velmi rychle sejdou z očí i mysli. Samozřejmě zde existuje určité riziko, že se téma bude dál vyvíjet špatným směrem, ale zkušenost říká reagovat až v případě, že to vypadá na materiální dopad na ekonomiku či určitý sektor. Podobné události dostávají prostor i proto, že zásadní zprávy z ekonomiky či firemního sektoru dopoledne s trhy nehýbou a také kalendář na nejbližší dny je relativně chudý.



Evropské akciové trhy dnes nemají jasný směr a balancují kolem pátečního závěru. To samé platí pro dluhopisové trhy. Eurodolar zůstává u 1,0685 rovněž bez velkého pohybu. Amerika je dnes zavřená kvůli svátku, takže do obchodování nezasáhne. Dnešní kalendář nových makrodat není příliš zajímavý.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7107 -0.0045 23.7351 23.6875 CZK/USD 22.1875 0.0451 22.2125 22.1415 HUF/EUR 382.3523 -0.4405 385.0746 381.7580 PLN/EUR 4.7475 -0.3468 4.7605 4.7459

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3309 -0.1601 7.3529 7.3258 JPY/EUR 143.2490 -0.1610 143.6180 143.2290 JPY/USD 134.0685 -0.0604 134.3600 133.9910

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8883 0.0276 0.8894 0.8875 CHF/EUR 0.9865 -0.3163 0.9890 0.9862 NOK/EUR 10.9657 -1.7195 10.9889 10.9616 SEK/EUR 11.0761 -0.9318 11.1853 11.0717 USD/EUR 1.0685 -0.1014 1.0705 1.0678

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4486 -0.3991 1.4573 1.4459 CAD/USD 1.3459 -0.0998 1.3495 1.3457