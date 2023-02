Smíšená evropská data a Putinův projev. Akcie dopoledne padají

Indexy nákupních manažerů v Evropě nevyznívají vůbec jednoznačně. Předběžná únorová data z Francie, Německa a poté i celé eurozóny se shodují na tom, že kondice průmyslu je o poznání horší než situace ve službách. Zatímco PMI z první oblasti ukazují výraznější pokles aktivity, naopak druhá oblast upevňuje mírný růst.



Na hlavních trzích dopoledne panuje negativní nálada, ale nezdá se, že by ji způsobily smíšené indexy PMI. Dluhopisové výnosy v Evropě se po počátečním růstu vracejí ke včerejším úrovním, v zámoří zůstávají přece jen cca o 3 bps výš. Je možné, že akcie začínají dorovnávat předchozí negativní vývoj dluhopisů daný očekáváními přísnější měnové politiky. Tento faktor by samozřejmě měl působit na obě třídy aktiv, ovšem dluhopisy byly tentokrát výrazně rychlejší.



Eurodolar se sesouvá mírně dolů na 1,0665 a koruna k euru slábne na 23,77 v kontextu celkově negativní nálady na hlavních trzích. Hlavní akciové indexy padají asi o procento a podobně jsou na tom americké futures.



Dnešní kalendář ještě nabídne německý index očekávání ZEW případně americká data z realitního trhu, ovšem to byl nemělo být pro obchodování zásadní. Momentálně si o pozornost znovu říká geopolitika v podobě Putinova projevu k národu. Zatím se točí tradičně kolem obviňování Západu ze všeho možného a nemožného a nic nového nepřináší, přesto určitou opatrnost vyvolává.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7674 0.1822 23.7743 23.7118 CZK/USD 22.3220 0.5586 22.3240 22.1920 HUF/EUR 385.2223 0.6353 385.6384 382.1388 PLN/EUR 4.7540 0.2566 4.7548 4.7434

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3229 -0.0386 7.3453 7.3127 JPY/EUR 143.4105 -0.0495 143.9948 143.3940 JPY/USD 134.6700 0.3196 134.8280 134.5010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8876 -0.0096 0.8888 0.8865 CHF/EUR 0.9867 -0.0111 0.9886 0.9852 NOK/EUR 10.9682 0.2408 10.9748 10.9388 SEK/EUR 11.0177 -0.2927 11.0915 10.9880 USD/EUR 1.0648 -0.3775 1.0690 1.0645

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4550 0.5383 1.4558 1.4455 CAD/USD 1.3486 0.2554 1.3492 1.3450