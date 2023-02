Akcie se snaží po nevýrazném dni opět posouvat vzhůru

S výjimkou FTSE 100 se dnes dopoledne hlavním evropským indexům daří růst o pár desetin procenta, poté co Wall Street včera stihla do závěru odevzdat své zisky. Americké futures jsou rovněž v plusu. Pohyb výnosů na dluhopisech je dnes mírně směrem vzhůru. Dolaru se dál daří a posiluje na páru s eurem už pod 1,0600. Cena ropy se zklidnila.



Zápis z jednání Fedu, který vyšel včera večer, nenaznačil, že by zde byla silná podpora pro rychlejší utahování měnové politiky. Mluví o tom, že "pár" bankéřů dalo přednost 50bodovému zvýšení sazeb, ale ti se k tomu už "přiznali", takže nejde o nic nového. Možná tato podpora o něco stoupla po následných informacích z ekonomiky, ale stejně to vypadá, že Fed s vysokou pravděpodobností zůstane u standardního kroku 25 bps. Co se může změnit, je ovšem počet těchto kroků. O tom pak rozhodne spíše další série čísel o trhu práce či zaměstnanosti a centrální banka může s výhledem pracovat průběžně. Podle zápisu také bankéři označili za důležité, aby celkové finanční podmínky byly konsistentní s restrikcí měnové politiky nastavené na dosažení inflačního cíle. Přímo po jednání přitom předseda Powell tehdejší uvolňování finančních podmínek v podstatě bagatelizoval.



Dnešní data potvrdila celkovou inflaci eurozóně, respektive u jádrové inflace došlo za leden k mírné revizi nahoru na 5,3 pct. Odpoledne bude na řadě revize amerického HDP za 4Q, které v prvním reportu překvapilo slušným celkovým výkonem. Nejzajímavější by ovšem měly být večerní komentáře z Fedu, přičemž tentokrát promluví holubičí křídlo.

