Credit Suisse: Rozdělení příjmů se začne otáčet, pro akcie jde o náročnější prostředí

Jonathan Golub z ve své poslední analýze píše o mírně stagflačním prostředí, ve kterém se podle něj bude pohybovat americké hospodářství. Nejde tedy o nic, co by připomínalo sedmdesátá léta obvykle dávaná za příklad klasické stagflace. Nicméně podle stratéga by se inflace mohla držet mezi 3 – 4 % a růst na relativně nižších úrovních, ovšem také s nízkou nezaměstnaností. Podle stratéga by takové prostředí bylo pro akcie náročné.



Golub na Bloombergu uvedl, že lidé mají zkušenosti s tradičním cyklem, kdy Fed dupne na brzdy a pošle ekonomiku do recese. Ta se z ní pak dostane rychlým oživením ve tvaru „V“. Současné prostředí je náročnější, centrální banka brzdí méně, ale zároveň panuje nízká nezaměstnanost a firmy mají problémy se získáním nových zaměstnanců v případě, že chtějí expandovat.



Komu by popsané prostředí mohlo naopak nahrávat, jsou spotřebitelé. Jednak kvůli silnému trhu práce a také díky očekávanému vývoji mezd a inflace. Růst mezd by se totiž časem mohl dostat nad inflaci a ve výsledku by si tak podle stratéga mohly vést dobře sektory, které jsou nejcitlivější na spotřebitelské výdaje. K tomu Golub dodal, že mzdy bývají ve svém vývoji obvykle méně flexibilní než inflace. To také nahrává tezi, podle které by se jejich růst mohl nějaký čas udržet nad inflací.





Podle stratéga by se popsané rozevřené nůžky mezi růstem mezd a inflací mohly nejvíce projevit na chování starších spotřebitelů. Ti podle něj mohou například zvýšit své výdaje na cestování a volný čas. K tomu stratég přidal dlouhodobý pohled, podle kterého byly příjmy doposud po řadu let vychýleny směrem k vlastníkům kapitálu. Následující dva roky by se ale měl tento trend otočit a těžit ze změn by měli zaměstnanci.



V prostředí, „kde se spotřebitel cítí hodně dobře“, nepřichází recese. Podle Goluba tak recese v USA není na spadnutí. Nicméně ziskovost firemního sektoru bude pod tlakem. Ne kvůli slabším tržbám, ale kvůli tlaku na marže. Ten bude do značné míry odrazem popsané dynamiky mezd. Trhy budou pak podle experta po nějaký čas spíše stagnovat.



Zdroj: Bloomberg