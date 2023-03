Průměrná mzda v Česku: 43.412 Kč. Reálný meziroční pokles o 6,7 procenta

Průměrná mzda v Česku se v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila meziročně o 7,9 procenta na 43.412 korun. Po započtení inflace, která ve stejném období dosáhla 15,7 procenta, se ale mzda reálně snížila o 6,7 procenta. Klesla tak páté čtvrtletí za sebou. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Medián, tedy prostřední hodnota mezd, vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o devět procent na 37.463 korun. U mužů činil 40.232 korun, u žen 34.554 korun. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18.666 korunami a 70.514 korunami měsíčně.



Nominálně se mzda v meziročním srovnání zvýšila v každém kvartálu loňského roku. V prvním čtvrtletí to bylo o 7,3 procenta, ve druhém o 4,4 procenta a ve třetím o 6,2 procenta. Reálně ale v každém čtvrtletí loňského roku klesla. Bylo to postupně o 3,5 procenta v prvním čtvrtletí, 9,8 procenta ve druhém a 9,7 procenta ve třetím.

"Průměrné mzdy by měly v letošním roce růst o necelých 8 %, což stále bude vzhledem k očekávání dvouciferné inflace představovat mírný pokles reálných mezd. Rizikem je rychleji růst mezd následkem zvýšeného tlaku ze strany odborů i tlaku na růst mezd z titulu vysoké inflace v mírně zlepšujícím se ekonomickém prostředí. Většina ekonomických prognóz v současnosti však počítá stále s relativně umírněnou mzdovou dynamikou a riziko vzniku mzdově inflační spirály se tak prozatím zda jako omezené," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Nejvíce v posledním čtvrtletí loňského roku rostly mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Bylo to o téměř 15 procent. Naopak o 0,3 procenta klesly mzdy ve vzdělávání. "Ve zdravotní a sociální péči byl nárůst pouze 4,5 procenta," uvedli statistici.



Za celý loňský rok dosáhla průměrná mzda 40.353 korun. V meziročním srovnání to bylo o 2450 korun více, tedy o 6,5 procenta. Spotřebitelské ceny se ale loni zvýšily o 15,1 procenta, reálně se proto mzda snížila o 7,5 procenta.