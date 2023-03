Ruský rozpočet za dva měsíce: místo přebytku 400 miliard deficit 2,6 bilionu rublů

Ruský rozpočet vykázal za první dva měsíce letošního roku deficit 2,58 bilionu rublů (755,8 miliardy Kč), zatímco ve stejném období loni skončil v přebytku 415 miliard rublů. Moskva výrazně zvýšila výdaje, zatímco příjmy kvůli nižšímu prodeji ropy a plynu klesly. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ruské ministerstvo financí.



Ruská ekonomika se loni ukázala být nečekaně odolná vůči západním sankcím, uvaleným po ruském útoku na sousední Ukrajinu. Návrat k prosperitě před konfliktem je však v nedohlednu, protože rostou armádní výdaje a stanovené cenové limity snižují důležité příjmy z vývozu energií.



Příjmy z ropy a plynu se za leden a únor ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížily o 46,4 procenta na 947 miliardy rublů. Celkové rozpočtové příjmy klesly o 24,8 procenta. Naopak výdaje stouply o 51,5 procenta na 5,74 bilionu rublů.



Ministerstvo financí přestalo loni zveřejňovat měsíční údaje o rozpočtu. Dnešní zpráva naznačuje, že měsíční rozpočtový schodek v únoru klesl na 821 miliard rublů z lednových rekordních 1,76 bilionu rublů, uvedla agentura Reuters.



Ministerstvo financí rovněž oznámilo, že ve státním fondu národního blahobytu bylo k 1. březnu 147,2 miliardy USD (3,2 bilionu Kč). To odpovídá zhruba 7,4 procenta hrubého domácího produktu. Před měsícem však bylo ve fondu 155,3 miliardy USD. Ministerstvo dodalo, že utratilo 131,7 miliardy rublů z fondu na pokrytí rozpočtového deficitu.



Snížení měsíčního deficitu může zmírnit obavy trhu ze zpřísňování měnové politiky. Ruská centrální banka varovala, že další prohlubování rozpočtového deficitu by ji mohlo přinutit zvýšit úrokové sazby ze současné úrovně 7,5 procenta. Nejbližší zasedání měnového výboru se bude konat 17. března.



Rusko se spoléhalo na příjmy z ropy a plynu při financování svých rozpočtových výdajů. Loni tyto příjmy činily zhruba 11,6 bilionu rublů. Země byla nucena začít prodávat své zahraniční rezervy, aby pokryla vyšší náklady způsobené invazí na Ukrajinu.



Rusku se zatím podařilo přesměrovat vývoz ropy z Evropy do jiných zemí, převážně do Indie, Číny a Turecka. Údaje také ukazují, že Rusku se podařilo prodat ropu nad cenový limit stanovený západními zeměmi, tedy za více než 60 dolarů.