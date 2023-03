Nikdo nevěří, že by finanční systém byl v ohrožení. Ale je tu pár bank, které v lidech budí obavy, domnívá se šéf Solomon

Je extrémně důležité, že Fed zasáhl a nyní jsou depozita v bankách s problémy v bezpečí. Jinak by totiž současná situace vyvolaná kolapsem Silicon Valley Bank vykazovala rysy klasického runu na banky, kdy se klienti snaží houfně vybírat své vklady, a tím zhoršují pozici dané banky. Pro Yahoo Finance to uvedl ředitel společnosti Solomon Partners Marc Cooper.



Cooper míní, že SVB byla příkladem banky s obrovským nesouladem mezi aktivy a pasivy. To znamená, že její pasiva byla do značné míry krátkodobé povahy, zatímco aktiva povahy dlouhodobé a banka k nim „neměla přístup“. Nemohla je tedy rychle prodat bez větších ztrát tak, aby dokázala udržet svou finanční sílu.



Cooper uvedl, že „nikdo nevěří, že by finanční systém byl v ohrožení, ale je tu pár bank, které v lidech budí obavy.“ Ne proto, že by byly insolventní, „nic jako v roce 2018, kdy banky držely aktiva, které neměly žádnou hodnotu“. Nyní jde o to, že některé banky mohou být náchylnější k runům popsaným výše.



Solomon Partners se zaměřuje na fúze a akvizice. Současné dění kolem SVB můžepodle jeho zástupce negativně ovlivnit úvěrové trhy a zbrzdit tak aktivitu v oblasti fúzí a akvizic. Tato situace by ale měla pominout, protože podle experta tu je po nich poptávka. Situaci v tomto segmentu trhu ale také ovlivňují sazby. I proto, že firmy provádějící transakce jsou citlivé na nejistotu ohledně sazeb.







SVB podle experta po čtyřicet let fungovala dobře a měla své místo na trhu. Současná situace by mohla přinést posun klientů směrem k velkým bankám, ale přitom není dobré, pokud by rostla koncentrace na trhu a klesala konkurence. I z toho důvodu byly a jsou menší banky jako SVB přínosem.



Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje vývoj počtu bank ve finančních problémech od roku 2001. Jejich počet prudce vzrostl během finanční krize, vrcholu dosáhl v roce 2010 na počtu 157. Modré sloupce ukazují celková aktiva dotčených bank:





Zdroj: Yahoo Finance, Twitter