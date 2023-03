Banky se po pádu zvedají, UBS smazala výrazné ztráty z úvodu

Do nového týdne finanční trhy vstupovaly ještě nervózní po hektických záchranných operacích v bankovním systému, které probíhaly během víkendu. Spojení - či obnovené swapové dolarové linky Fedu měly za cíl hlavně zabránit další panice a šíření bankovní krize. Po úvodních rozpacích to zatím vypadá, že se to daří a investoři se tak mohou připravovat na další velký test v podobě jednání Fedu.

Bankovní sektor zprvu padal, ale nakonec patří k nejlepším jak v Evropě, tak v Americe. A , kterou stáhlo nucené převzetí kolabujícího domácího rivala o více než 15 procent, zvládla nahradit celou ztrátu a posunout se do zeleného.

Celkově se dnes evropské akciové indexy zvedají zhruba o procento. V zámoří vidíme na S&P 500 růst asi o 0,4 pct, ovšem Nasdaq lehce klesá, když technologie už nemohou těžit z poklesu výnosů. Na dluhopisovém trhu jsme totiž během dne také viděli slušný obrat. Americké výnosy jsou nahoře na 2Y o 9 bps a stouply také sázky, že Fed ve středu přece jen oznámí zvýšení sazeb. Ostatně, čím klidnější bude trh kolem bank, tím spíše bankéři budou chtít zůstat na vytyčené cestě k utaženější politice.

Eurodolaru prospělo jak řešení ve Švýcarsku, tak zřejmě i zmíněné swapy otevírající možnost přísunu nových dolarů na trh. Obchoduje se nad 1,0700. Ropa zmenšila své denní ztráty. Koruna ještě zprvu reagovala na tržní nervozitu, ovšem po následném uklidnění se vrací k 24,00 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.9896 0.4741 24.2694 23.9534 CZK/USD 22.3815 -0.5289 22.6360 22.3465 HUF/EUR 395.9629 0.2095 402.5680 394.9432 PLN/EUR 4.7079 0.6965 4.7214 4.7002

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3728 0.8823 7.4233 7.3277 JPY/EUR 140.8905 0.1361 141.4130 138.8342 JPY/USD 131.4350 -0.3352 131.8390 130.5440

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8733 -0.3133 0.8768 0.8729 CHF/EUR 0.9922 0.4785 0.9940 0.9860 NOK/EUR 11.4268 0.0779 11.4781 11.4018 SEK/EUR 11.1311 -0.6914 11.2729 11.1186 USD/EUR 1.0719 0.4748 1.0730 1.0632

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4892 -0.0402 1.5002 1.4857 CAD/USD 1.3678 -0.3777 1.3747 1.3653