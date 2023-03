FT: Převzetím Credit Suisse rivalem UBS může zaniknout až 40.000 pracovních míst

Převzetí druhé největší švýcarské banky jejím větším domácím konkurentem zřejmě povede ke zrušení desítek tisíc pracovních míst. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informuje list Financial Times (FT). Podle těchto zdrojů by mohlo zaniknout až 40.000 pracovních míst, což by byla až třetina ze zhruba 120.000 míst ve sloučené skupině. Banky samy o rušení míst zatím nechtějí mluvit.



Víkendová dohoda o převzetí je součástí státem podporované záchrany této banky. , která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí zlomila až krize důvěry z minulého týdne, kdy klienti začali ve velkém vybírat vklady.



Podle zdrojů by se rušení pracovních míst mělo týkat zejména domácích aktivit a jejího investičního bankovnictví. Tyto aktivity celkově zaměstnávají více než 30.000 lidí.



Celá společnost na konci loňského roku zaměstnávala přes 50.000 lidí. Firma už dříve zahájila snižování počtu zaměstnanců, v jehož rámci v letošním roce zatím zrušila 4000 pracovních míst. zaměstnává přes 74.000 lidí.



Šéf skupiny Ralph Hamers v neděli uvedl, že firma se do roku 2027 bude snažit zredukovat roční náklady o osm miliard dolarů (178,5 miliardy Kč). Snižování počtu zaměstnanců by podle něj mělo přinést úsporu šesti miliard dolarů ročně. Šéf Ulrich Körner v pondělí uvedl, že žádné rozhodnutí ohledně rušení pracovních míst ještě nepadlo.