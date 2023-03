Rozbřesk: Trhy zastavily v pondělí svůj propad, napětí ve finančním sektoru však zůstává vysoké

Trhy dál žijí napětím ve finančním sektoru. Dohodnuté převzetí banky Credit Suisse konkurenční UBS vyvolalo paniku mezi investory do konvertibilních bankovních dluhopisů (AT1) - právě oni přišli při převzetí Credit Suisse o všechno, zatímco akcionářům má být vyplaceno 3,3 miliardy dolarů. Trhy přitom předpokládaly, že držitelé dluhopisů budou “tradičně” vyplaceni přednostně před majiteli akcií. Netradiční forma záchrany na jedné straně vyvolala kritiku “švýcarské cesty” ze strany evropských institucí (např. jednotný evropský rezoluční výbor) a současně zvýšila pravděpodobnost, že někteří investoři se budou proti ztrátám bránit soudní cestou.



Současně s tím zůstávají dál pod tlakem akcie americké banky First Republic, kterou (podobně jako řadu jiných středních amerických bank) dostal v uplynulých týdnech do problémů strach o stabilitu klientských vkladů - banka má vysoký podíl velkých nepojištěných vkladů. A zdá se, že zatím nepomohla ani podpůrná iniciativa velkých bank na Wall Street ani nové nástroje Fedu na přístup k likviditě. Jak jsme již psali během včerejšího dne, malé a střední americké banky s nestabilními depozity mohou mít ve finále potíže situaci ustát, i když budou mít zajištěný přístup k likviditě - ta zůstává relativně drahá, jak oproti stabilním depozitům, tak zejména oproti průměrnému výnosu aktiv řady těchto institucí (jak upozorňuje například v posledním čísle týdeník The Economist). Řada menších a středních amerických bank tak ve finále může potřebovat kapitálové injekce a moůže skončit v “náručí” svých větších konkurentů. I o tom se může ostatně jednat na dnešním mimořádném setkání šéfů největších amerických bank ve Washingtonu.



I když akciové trhy a riziková aktiva zastavily během pondělka svůj propad, těžko za současné situace sázet na trvalý pozitivní obrat v sentimentu. Centrální bankéři mají před sebou složitý úkol, kdy musí současně držet “pod poklicí” finanční napětí a dál vést také boj proti inflaci s pomocí vysokých úrokových sazeb. V takovém prostředí se zvyšuje pravděpodobnost recese jak v USA, tak v Evropě.

TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v okolí 24,00 EUR/CZK - do korekce předešlých ztrát se jí zatím příliš nechce, a to nehledě na určitou stabilizaci akciových trhů a slabší americký dolar. Přetrvávající nervozita na finančních trzích (viz úvodník) a blížící se zasedání amerického Fedu by dál měly českou měnu udržovat v napětí.



Eurodolar

Ceny akcií finančních titulů v Evropě se v průběhu včerejší seance vydaly vzhůru, což vyneslo i eurodolar nad úroveň 1,07. Hlavní devizový trh však i nadále zůstává rukojmím situace v americkém a švýcarském bankovním sektoru. Pozornost se však zároveň přesouvá k Fedu, který dnes začne své dvoudenní zasedání. Aktuálně trh spíše věří, že by sazby mohly jít zítra o 25 bazických bodů nahoru, ale je to jen ze 76 %. Jinak řečeno čtvrtina trhu stále věří, že Fed pod tlakem bankovní mini-krize sazby raději nezvedne.