Rozbřesk: ANO Fedu na holubičí zvýšení sazeb a NE Yellenové na 100% garanci vkladů

Americká centrální banka si odmítla připustit paniku a zvýšila úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů. Byl to však pokus o zvýšení úroků v holubičím hávu, neboť Fed v nové makro-prognóze počítá s již “pouze” s jedním zvýšením sazeb (na úroveň 5,0-5,25 %). A to je velká změna oproti stavu před dvěma týdny, kdy se s ohledem na vysokou inflaci spekulovalo o (Fed) sazbách na úrovni 6 %.



Samozřejmě, že holubičí obrat uvnitř Fedu nepřišel jen tak, ale byl motivován napětím v americkém bankovní systému. To přiznává i komentář FOMC, který zmiňuje hrozbu utažení úvěrových standardů, které by mohlo vyústit ve zpomalení ekonomické aktivity a (v konečném důsledku) také inflace. Jak navíc na tiskovce uvedl šéf Fedu Powell, obavy ze zpomalení úvěrové aktivity a domácí poptávky vedly americké centrální bankéře dokonce k úvahám, že na tomto zasedání úrokové sazby nezvednou. Na druhou stranu Powell také varoval, že očekávání ohledně možného snižování úrokových sazeb, s nímž již agresivně počítá dolarová výnosová křivka, nejsou v souladu s tím, co si myslí Fed. Stejně tak Powell několikrát zopakoval, že vedení Fedu nevedlo debatu o úpravě politiky kvantitativního utahování, které ovšem nepřímo snižuje objem volných (bankovních) rezerv v systému a fakticky tak může v dnešní situaci přilévat olej do ohně.



Celkově by se poslední vzkaz Fedu dal shrnout takto: zvýšíme úrokové sazby aspoň trochu, počkáme a uvidíme jestli finanční napětí poleví či nikoliv. Nejistota, které čelí američtí centrální bankéři je skutečně velká, přičemž je evidentní, že finanční turbulence z amerického systému jen tak nezmizí. Důkazem budiž, že ve stejnou dobu kdy Powell mluvil na tiskovce, vydala americká ministryně financí Yellenová prohlášení, že její úřad neuvažuje zavést plošně stoprocentní pojištění vkladů. To nemusí být dobrá zpráva pro řadu menších amerických finančních domů a finanční nákaza se může opět rozjet. Následovat pak bude ještě výraznější utahování úvěrových podmínek, z něhož měl Powell na tiskovce vcelku oprávněné obavy.





*** TRHY ***



Koruna

Lepší nálada na globálních trzích včera opětovně pomohla koruně, která posílila až k úrovni 23,70 EUR/CZK. Tuzemské měně však hrály do karet i relativně jestřábí komentáře viceguvernérky Evy Zamrazilové. Ta se totiž v rozhovoru pro agenturu Bloomberg vymezila vůči aktuálním tržním sázkám na pokles sazeb v tomto roce (celkem +125bps se začátkem již v červnu/srpnu). Podle Zamrazilové přichází první snížení sazeb v úvahu, až když bude inflace jednociferná (dle našeho odhadu v létě) a zároveň chce mít k dispozici data o vývoji mezd a spotřeby domácností za druhý kvartál. To nebude dříve než na zářijovém zasedání bankovní rady. Konkrétní stanovisko „pokud nebude inflace jednociferná, nebudu vůbec uvažovat o snižování sazeb“ pak na svém Twitteru sdílel a podpořil i guvernér Aleš Michl.



Eurodolar

Fed sice včera zvýšil sazby, ale zároveň doručil jasně holubičí vzkazy, což se promítlo v propadu dolarových sazeb. Ten navíc podpořila ministryně financí USA J. Yellenová, která uvedla, že se neuvažuje o plošné stoprocentní garanci vkladů (tedy i na ty nepojištěné). Výsledkem byly výrazné ztráty dolaru, které znamenají, že EUR/USD se obchoduje nad hladinou 1,09. Pokud přitom zůstanou menší americké banky pod tlakem a finanční nákaza se nebude šířit do Evropy, tak dolar může zůstat slabší (a to bez ohledu na příchozí makrodata).