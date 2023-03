Fed zvedl sazby podle většinového očekávání o 25 bps a s růstem nekončí

Americká centrální banky v souladu s konsensuálním očekáváním analytiků a ekonomů zvedla sazby o 25 bazických bodů do pásma 4,75 - 5,00 procenta. Zároveň signalizuje, že zvyšování úrokových sazeb není konec před otřesy v americkém bankovním sektoru. Výhled (medián očekávání) nyní pracuje s úrovní sazeb 5,1 procenta (beze změny od minule) na konci roku 2023 a 4,3 procenta (růst o 0,2 % od minule) na konci roku 2024. Stávajícím tempem bude Fed pokračovat v uvolňování Treasuries a MBS. Výnosy na dluhopisech klesají, americké akciové indexy míří výše.

Měnový výbor FOMC americké centrální banky Fed hlasoval jednomyslně pro posun sazeb na úrovně, na kterých byly naposledy v září roku 2007, na prahu finanční krize. Nyní jde o druhé zvýšení o 25 bps v řadě po skokovém zvýšení v březnu roku 2022, kdy Fed začal sazby postupně zvedat od nulových úrovní.

"Americký bankovní systém je silný a odolný," nechal se slyšet Fed. Jedním dechem ale dodal, že "stávající vývoj zřejmě povede k horšímu přístupu k úvěrům pro domácnosti i firmy, omezení ekonomické aktivity, najímání nových zaměstnanců". Rozsah těchto procesů je podle Fedu nyní neznámý.

Rétorika a krok Fedu svědčí o tom, že Fed je odhodlán směřovat s inflací zpět k 2% úrovním a růst cen s přihlédnutím k posledním datům z ekonomiky vnímá jako nebezpečnější hrozbu než rozbouřenou situaci v bankovním sektoru po pádu Silicon Valley Bank a otřešech dalších menších bank v USA a pádu Credit Suisse z jiného důvodu v Evropě. Zároveň ujišťuje, že finanční systém USA odolá případnému řetězci kolapsů některých bank.

Byly to právě rostoucí úrokové sazby, které krizi v americkém bankovním sektoru vyvolaly. S jejich růstem Fed jen tak nepřestane. "Fed očekává, že další zpřísňování měnové politiky bude odpovídající cíli návratu inflace ke 2 procentům," uvedl.

Oblíbenou disciplínou ohledně rozhodnutí Fedu o sazbách je náhled do zápisu a hledání, která slůvka a jak se změnila. Tentokrát Fed vypustil dřívější vyjádření "ongoing increases" a nechá si volnějším ruce pro průběžné další rozhodování. Zmizelo také vjádření, podle kterého inflace zvolňuje. Na druhou stranu se trh práce vyvíjí "robustně". Aktualizované projekce ukazují, že deset z 18 členů měnového výboru očekává další zvýšení úroků o čtvrt procentního bodu do konce roku. To je stejný údaj jako v prosincové projekci.

Fed hodlá pokračovat v omezování své bilance stávajícím tempem, to znamená do 60 miliard dolarů měsíčně u poukázek Treasuries a 35 miliard dolarů u hypotečních sekundárních papírů MBS.

Podle nového výhledu by míra nezaměstnanosti měla do konce roku vzrůst na 4,5 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než uváděla prosincová prognóza Fedu. Výhled ekonomického růstu Fed snížil na 0,4 procenta z předchozího 0,5 procenta. Inflace by se do konce roku měla snížit na 3,3 procenta. V prosinci Fed čekal do konce letošního roku inflaci 3,1 procenta.

Vzkazy z Fedu v byly v průběhu března pod vlivem událostí v bankovním sektoru značně turbulentní. Šéf Fedu Jerome Powell nejprve během slyšení v Kongresu silně avizoval prudké zvyšování úrokových sazeb a trh započetl pro aktuální rozhodnutí FOMC růst o 50 bps místo nyní reálných 25 bps. Vzápětí po pádu SVB a otřesech dalších bank však trh z těchto očekávání rychle utekl zpět a Fed začal do bankovního sektoru dodávat dostupnou likviditu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 20:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7048 -0.4726 23.8396 23.6730 CZK/USD 21.7925 -1.4516 22.1455 21.7145 HUF/EUR 385.8902 -0.8017 392.3307 385.1127 PLN/EUR 4.6868 -0.0206 4.7100 4.6787

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.4845 0.9377 7.5093 7.4081 JPY/EUR 142.8575 0.2017 143.9018 142.4026 JPY/USD 131.3460 -0.7841 133.0015 131.0510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8846 0.3773 0.8848 0.8771 CHF/EUR 0.9980 0.5015 0.9984 0.9925 NOK/EUR 11.3184 -0.3815 11.3187 11.3163 SEK/EUR 11.1656 0.2231 11.1820 11.1149 USD/EUR 1.0874 0.9694 1.0891 1.0868

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4883 -0.6995 1.5013 1.4797 CAD/USD 1.3695 -0.1251 1.3745 1.3657