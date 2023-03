Další vývoj sazeb a „pokud se vám to zdá úplně jasné, pak jste museli špatně porozumět tomu, co jsem řekl“

Alan Greenspan se mimo jiné proslavil svými „mlžícími“ poznámkami směrem k trhům. Od té doby se toho hodně změnilo. Nebo ne?



Pan Greenspan má za sebou poznámky typu: „Pokud se vám to zdá úplně jasné, pak jste museli špatně porozumět tomu, co jsem řekl...Myslím, že bych vás měl varovat. Pokud se bude zdát, že jsem byl naprosto jasný, pravděpodobně jste mě nepochopili“. Šlo o dobu, kdy se názor centrálních bankéřů na to, jak komunikovat s veřejností, docela odlišoval od pohledu dnešního.



Zatímco dnes se snaží být Fed a některé další centrální banky maximálně otevření a transparentní, tehdy se, zdá se, cenila alespoň určitá míra nejasnosti, otevřeného prostoru, uzavřenosti. Nebojovat s Fedem tedy tehdy znamenalo spíše nejít proti tomu, co aktuálně dělá, než co říká ohledně dalšího vývoje. Slova se totiž nesla v popsaném duchu „pochopili, nepochopili“ a proti tomu dost dobře nejde bojovat.



V Bianco Research spočítali, kolik slov zaznělo v jednotlivých prohlášeních FOMC od Alana Greenspana včetně: V polovině devadesátých let to podle této analýzy bylo tak 100 – 200 slov, před finanční krizí spíše 300. Když nastoupil pan Bernanke čísla dál prudce rostla a na konci jeho období se počet slov pohyboval kolem 900. Po roce 2015 nastal obrat směrem dolů, Janet Yellen znatelně ubírala a skončila zhruba na polovině. Pan Powell má velké výchylky kolem této úrovně, nyní je na cca 350 slovech. Zhruba tedy podobně, jako na konci období pana Greenspana.



To samo o sobě nemusí být směrodatné – méně je skutečně někdy více (mimochodem podobné téma najdeme například u firem a objemu informací, který poskytují veřejnosti). Každopádně nyní se nacházíme v situaci, kdy trhy s Fedem „bojují“ celkem otevřeně. Až donedávna uvolňovaly finanční podmínky přesto, že sazby šly rázně nahoru. A zatímco Fed celkem jasné hovoří o tom, že sazby jen tak dolů nepůjdou, trhy s ním nesouhlasí. A nejen ony. Následující graf ukazuje očekávání ekonomů z :





Zdroj: Twitter



Se stagnujícími sazbami a to dokonce u 6 % počítá GS v případě pokračující vysoké inflace. Nástup recese by naopak přiměl centrální banky k rychlému snižování sazeb. A základní scénář GS hovoří o tom, že dolů půjdou asi za rok, do té doby se usadí na 5,5 %. Oranžová křivka ukazuje, co si myslí trhy s futures. Doby „pochopili, nepochopili“ jsou dávno pryč, ale očividně to nezabrání situaci, kdy se pohledy trhů a Fedu značně rozejdou.