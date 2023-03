Nové předpovědi newyorského Fedu hovoří o dvouleté stagnaci americké ekonomiky

Fed v New Yorku přišel s novými predikcemi vývoje ekonomické aktivity, inflace a také neutrálních sazeb. V komentáři píše, že americká ekonomika je minimálně stejně silná jako před rokem. A to i poté, co výrazně vzrostly sazby centrální banky. Co konkrétně Federal Reserve Bank of New York předpovídá?



První graf ukazuje historický a očekávaný růst amerického produktu. Aktivita by měla ve druhé polovině letošního roku mířit k útlumu, na počátku roku příštího by se již podle průměrných předpovídaných hodnot měl její růst pohybovat u nuly. Nula by pak měla přetrvat po celý rok 2024, rok poté by se měla překlopit do nízkých záporných čísel, mírné zvedání tempa růstu by mělo přijít až ve druhém čtvrtletí roku 2026:



Druhý graf ukazuje, jak vidí vývoj v letošním roce konsenzus a ekonomové z . Podle konsenzu by anualizovaný růst měl ve druhém a čtvrtém čtvrtletí dosáhnout záporných čísel. Ve čtvrtém čtvrtletí by ale americká ekonomika měla růst již rychleji než v prvním:



Goldman Sachs je ohledně vývoje hospodářské aktivity v USA optimističtější než konsenzus. Podle ekonomů uvedené banky by totiž tato aktivita měla ve všech čtvrtletích růst, v posledním čtvrtletí již o 1 %. Předpovědi ve druhém grafu sice nejsou pro období po roce 2023, ale vývoj ve čtvrtém čtvrtletí naznačuje, že podle nich by tlaky na oslabení americké ekonomiky měly polevovat. Pro následující roky by tedy šlo o značně rozdílný vývoj, než o kterém hovoří model Fedu z New Yorku (který nepředstavuje oficiální predikce centrální banky, ale slouží jim jako jeden ze vstupů).



