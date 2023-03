Růst americké ekonomiky za čtvrtý kvartál byl upraven níže na anualizovaných 2,6 pct

Ekonomika Spojených států ve čtvrtém čtvrtletí zpomalila růst v přepočtu na celý rok na 2,6 procenta z 3,2 procenta ve třetím čtvrtletí. Ve své konečné zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo obchodu. Mírně tak zhoršilo svůj předchozí odhad z konce února, podle kterého růst činil 2,7 procenta. Nižší, než se původně mělo za to, byl vývoz a spotřebitelské výdaje.



Za celý loňský rok vzrostla americká ekonomika o 2,1 procenta. To je výrazný pokles z 5,9 procenta v roce předchozím.



Hlavním motorem růstu byly spotřebitelské výdaje, které v USA tvoří více než dvě třetiny ekonomické aktivity. Ekonomiku ale brzdí negativní vliv vysokých úrokových sazeb, které zdražují úvěry a snižují poptávku. Většina ekonomů se proto domnívá, že růst v aktuálním čtvrtletí prudce zpomaluje - i proto, že americká centrální banka (Fed) neustále zvyšovala úrokové sazby ve snaze omezit inflaci.



Růst nákladů na půjčky se projevuje v odvětví bydlení a omezuje také investice firem i jednotlivců do velkých nákupů. V důsledku toho analytici očekávají, že americká ekonomika koncem tohoto roku sklouzne do recese.