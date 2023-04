Víkendář: Investiční teze, která se během půl hodiny úplně změnila

Nový šéf společnosti Lyft David Risher v rozhovoru na Bloombergu řekl, že jeho firma chce být silnou dvojkou na trhu a k tomu musí mít konkurenční ceny. Expanze do Evropy momentálně není na pořadu dne a Lyft také není na prodej (viz první část rozhovoru).



Podle nového ředitele využila od vzniku Lyftu jeho služeb asi třetina americké populace, vydělaly si u něj „miliony řidičů“. A „tato architektura přináší také mnoho příležitostí“. Nejlepší způsob, jak si zajistit dostatek řidičů, je pak „mít dostatek klientů“. „Pokud bude dost klientů, řidiči přijdou.“







Nedávno na CNBC hovořil šéf konkurenčního Uberu. Na dotaz týkající se odměn řidičů tehdy Khosrowshahi odpověděl, že v USA jsou „velmi zdravé“. V posledním čtvrtletí dosáhly v průměru 35 dolarů za hodinu, během které byl řidič aktivní (používal platformu, vyzvedával klienta a dopravil jej do cíle). „Máme likviditu, je tu poptávka a nabídka,“ řekl Khosrowshahi k situaci na trhu.



Na CNBC pak o akciích Uberu nedávno hovořil Dan Ives z Wedbush Securities. Ten po zveřejněných výsledcích zvedl svou cílovou cenu z 38 na 40 dolarů, akcie si podle něj povede lépe než zbytek trhu. Firma má přitom podle experta potenciál stát se skutečně globálním hráčem, na rozdíl od společností typu Lyft, které se specializují téměř výhradně na domácí trh.







Ives nyní hovořil o novém vedení Lyftu. CNBC uvedla, že po výměně ředitele akcie často klesají, v případě Lyftu ale došlo k opačné reakci. Analytik na to reagoval s tím, že zejména v posledních několika měsících byl Lyft „pohromou“. Trhy mohou věřit, že změna ředitele „povede k nějaké akci a změně“. Firma přitom potřebovala někoho zvenčí s čerstvým pohledem. „Čas běží, Uber zvyšuje svůj podíl na trhu každým dnem,“ dodal expert.



Ives míní, že po oznámení příchodu nového ředitele je „investiční teze u Lyftu úplně jiná než před půl hodinou“. Jsou tu totiž „nové strategické možnosti“, je to „lék, který firma potřebovala“. Investoři tak podle experta budou akcii více sledovat. Předchozí období, které bylo pro ní nepříjemné, by tedy již mohlo skončit.



Zdroj: Bloomberg