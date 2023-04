'Tech' se opět dostal do hledáčku investorů. Přílišný optimismus ohledně sazeb by ale mohl přinést korekci, varuje ředitelka investic

Investiční ředitelka BMO Family Office Carol Schleif hovořila na Yahoo Finance o technologických akciích. O těch se podle ní někdy uvažuje jako o kombinaci sázek na růst s defenzivními akciemi. K této jejich druhé vlastnosti mohou přispívat i jejich silné rozvahy a velká zásoba hotovosti.



Velkým technologickým společnostem může v současné době nahrávat i lepší přístup k externímu financování, který může být kvůli tenzím v bankovním sektoru složitější pro některé menší firmy. V neposlední řadě se pak podle investorky mohou velké technologie podílet na obnově a rozvoji amerického hospodářství.



Plánované výdaje na zmíněnou obnovu a rozvoj se týkají například infrastruktury či zelených technologií a elektromobilů. Celkově americká vláda plánuje na tyto oblasti vynaložit více než bilion dolarů a „technologie v tom budou hrát svou roli“. Ale také „řada dalších odvětví, včetně těžby či průmyslu“.







Bank of America v následujícím grafu upozorňuje na opětovný růst kapitalizace velkých technologických společností. Ta se u „systematicky důležitých technologií“ v poměru ke kapitalizaci celého trhu dostala na rekordní hodnotu 29 % na konci roku 2021, po dosažení lokálního dna na počátku roku letošního se opět vyšplhala na 25 %. Mezi systematicky důležité technologie přitom BofA řadí společnosti Meta, , , Google, a :





Ohledně vývoje monetární politiky Schleif uvedla, že trhy počítají s poklesem sazeb již v tomto roce. Ona sama za dobu své kariéry prý ještě neviděla, aby trhy tak moc bojovaly s centrální bankou jako nyní. Naráží tím na velký rozdíl mezi zmíněnými očekáváními trhů na straně jedné a signály, které jdou ze strany Fedu a podle kterých se sazby budou držet na vyšších úrovních po delší dobu.



Šéf Fedu Jay Powell podle investorky jednoznačně říká, že centrální banka má za prioritu snížení inflace. Určitý optimismus mohou přinášet poslední čísla, podle kterých se zdá, že dezinflace pokračuje. Nicméně Schleif se domnívá, že Fed letos sazby nesníží, a trhy se tudíž mýlí. Inflace po celém světě je totiž stále dost vysoká.



Pochopení toho, že sazby letos dolů nepůjdou, by na trhy mohlo přinést určitou korekci. Celkově by ale mohly stagnovat a investorka míní, že v dohledu není nic, co by je poslalo výrazně nahoru, nebo znatelně opačným směrem.



Zdroj: Yahoo Finance