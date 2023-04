L'Oréal koupí australskou značku kosmetiky Aesop. Jde o dosud největší akvizici firmy

Francouzská kosmetická firma L'Oréal koupí od brazilské Natura & Co za 2,5 miliardy dolarů australskou značku kosmetiky Aesop. L'Oréal tak posílí své portfolio luxusní kosmetiky a rozšíří aktivity v zahraničí, uvedla dnes agentura Reuters. Pro francouzskou společnost, pod níž spadají mimo jiné značky Maybelline či Lancôme, je to dosud největší akvizice, vyplývá z dat firmy Dealogic. Brazilské firmě, jež vlastní značky a The Body Shot, transakce pomůže od velkého zadlužení a dopadu klesajících marží.



"Společnost Aesop využívá všechny trendy, které jsou v současné době na vzestupu, a přispěje k uvolnění jejího obrovského růstového potenciálu, zejména v Číně a v cestovním maloobchodě," uvedl v prohlášení generální ředitel L'Oréal Nicolas Hieronimus.



Francouzská kosmetická skupina je známá tím, že kupuje nově vzniklé značky a jejich dosah umocňuje prostřednictvím svých globálních distribučních kapacit, uvedl analytik Ian Simpson ze společnosti . Odhadl, že podíl Aesopu na takzvaných organických tržbách L'Oréalu bude letos činit přibližně 1,2 procenta. Organické tržby nezahrnují vliv akvizic či kurzových změn.



Aesop je nejziskovější značkou společnosti Natura, provozuje téměř 400 obchodů. Loni firma zvýšila tržby o 21 procent na 537 milionů dolarů a zaznamenala dvouciferný růst ve všech regionech. Vstoupila také na čínský trh, kde výsledky hospodaření překonaly očekávání, uvedla firma.



Transakce by měla být dokončena letos ve třetím čtvrtletí, pokud ji schválí regulační úřady. Značka Aesop byla založena v roce 1987 a nabízí přípravky pro péči o pleť, vlasy a tělo.