EU prozatím schválila spojení UBS s Credit Suisse, čeká ještě na formální žádost

Švýcarská banka získala od antimonopolních úřadů EU předběžné povolení k dokončení akvizice konkurenční banky . Stále ale musí ještě požádat o povolení podle pravidel EU pro fúze. Oznámila to dnes Evropská komise.



Dvě největší banky ve Švýcarsku se dohodly na spojení minulý měsíc ve snaze odvrátit případnou katastrofickou finanční krizi. Spojení podpořil stát.



Podle pravidel EU pro fúze mohou firmy dokončit transakci pouze po získání povolení antimonopolního úřadu, jinak jim hrozí pokuta až deset procent jejich celkového obratu. Antimonopolní úřad EU uvedl, že švýcarské banky požádaly o výjimku z této povinnosti pozastavení dokončení transakce, dokud nebudou mít oficiální povolení.



EK v prohlášení zaslaném agentuře Reuters uvedla, že na žádost a udělila výjimku z povinnosti pozastavení. Komise shledala, že podmínky pro udělení výjimky byly splněny.



Banky musí ještě formálně podat žádost o schválení dohody Evropskou unií. Po podání žádostí následuje předběžný přezkum transakce, který trvá 25 pracovních dní.



EK musí dát souhlas s fúzi bez ohledu na skutečnost, ve které zemi podnik sídlí, pokud je roční obrat spojených podniků vyšší, než určitá stanovená částka, a to jak celosvětově, tak v rámci EU. Komise prozkoumává, jaký bude mít navrhovaná fúze dopad na hospodářskou soutěž v EU. Pokud by fúze soutěž výrazně narušila, pak její provedení zamítne. Někdy jsou fúze povoleny při splnění určitých podmínek, například se podniky musí zavázat, že část spojeného podniku odprodají nebo že poskytnou licenci na určitou technologii jinému subjektu na trhu.