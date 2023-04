Víkendář: Podle El-Eriana by letošní snižování sazeb byla chyba, stínový bankovní sektor má slabá místa

Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako poradce u , hovořil na Bloombergu o situaci v bankovním sektoru. Nejtěžší tenze jsou podle jeho názoru pryč, ale to neznamená, že se situace úplně uklidnila. Od témat, jako je likvidita, se nyní pozornost přesouvá například k dostatečnému objemu kapitálu bank.



Ekonom uvedl, že nyní existuje shoda na tom, že problémům, jakým čelila Silicon Valley Bank, mohla a měla zabránit regulace. Jinak řečeno, musí dojít ke změně v přístupu regulátora, ale El-Erian dodal, že ten zase nesmí být přehnaně přísný. Pak by totiž došlo ke změně chování bank, které by se staly příliš opatrné, což by se projevilo v celém hospodářství.



El-Erian míní, že bankovnictví stojí na důvěře, a pokud se ta začne ztrácet, odvětví se dostává do problémů. SVB pak měla problém se zranitelností své rozvahy, zase se zranitelností celého podnikatelského modelu, která přetrvávala po delší dobu. K současné situaci pak přispěl i prudký růst sazeb, který proběhl během velmi krátké doby. Velmi rychlý pak byl i vývoj u obou zmíněných bank – SVB během pár dní ztratila obrovské množství vkladů a „druhá největší švýcarská banka přestala existovat“.







Ekonom uvedl, že se banky budou muset „vyvíjet“, měnit své podnikatelské modely. Z hlediska regulace je na místě přemýšlet o nutných rezervách na straně likvidity i kapitálu. Samostatným tématem je pak stínový bankovní systém v USA. Expert uvedl, že se ví o přesunu určitých rizikových aktivit směrem od velkých bank právě do této části finančního systému. „Nebanky“ pak nyní do značné míry fungují podobně jako tradiční velké banky.



Podle El-Eriana „víme, že ve stínovém bankovním sektoru se nachází výrazná slabá místa, musíme ale přijít na to, kde konkrétně.“ Na dotaz, zda je tento stav chybou centrální banky, ekonom odpověděl: „Představme si, že někdo vjede autem do mlhy, ale pokračuje v rychlé jízdě, protože se domnívá, že se mlha rychle rozplyne. Ta ale naopak zhoustne, řidič ještě nějakou chvíli jede rychle a pak rychle šlápne na brzdy. Dá se s takovým stylem jízdy čekat nehoda? Ano, dá.“



Ekonom tedy podle svých slov není překvapený tím, že přehnaná víra v přechodnost inflace, následné šlápnutí na brzdy a prudký růst sazeb sebou nesou tenze. Co by tedy americký Fed měl dělat nyní? Podle El-Eriana by bylo největší chybou začít snižovat sazby s tím, že hrozí zamrznutí nabídky úvěrů. Takový krok by podle ekonoma zhoršil vývoj na straně inflace a stabilitě finančního systému by také nepomohl, naopak. Co tedy radí? Viz druhou část rozhovoru zítra.



Zdroj: Bloomberg