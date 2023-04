Negativní sentiment na akciích se blíží nákupním úrovním, vyplývá z indexu BofA

Podle otočily obavy z ekonomického poklesu po pádech bank postoj Wall Street k akciím na nejnegativnější úroveň za několik let. To však může být pro akciové býky důvodem k oslavě. Sell Side Indicator od BofA, který sleduje alokace aktiv doporučované různými stratégy, se nyní po březnovém poklesu blíží bodu, který signalizuje, že je akcie vhodné kupovat.

"Konsensuální alokace akcií Wall Street je spolehlivým kontrariánským ukazatelem," uvedli v pondělí v komentáři pro klienty stratégové BofA pod vedením Savity Subramanian. "Jinými slovy, když jsou stratégové z Wall Street extrémně medvědí, je to býčí signál, a naopak."



Index, který měří průměrnou doporučenou alokaci do akcií, je v současnosti stále na 52,7 %, což je sice na „neutrálním“ území, ale od svého vrcholu v roce 2021 se propadl o sedm procentních bodů. A právě tento pokles naznačuje, že pozitivní překvapení je pravděpodobnější než negativní, uvedl tým BofA.





Ostatní firmy přesto varují, že akcie mají po rychlém růstu v posledních dvou týdnech kam klesat. Mezi tyto hlasy patří i Michael Wilson z , jeden z největších medvědů na Wall Street. Ten varoval, že nedávné oživení na technologických akcií, které minulý týden vyneslo index Nasdaq 100 do nového býčího trhu, je neudržitelné.



Rovněž Stuart Kaiser, vedoucí akciových strategií ze Global Markets, v neděli uvedl, že prudký nárůst akciových trhů minulý měsíc odvedl pozornost od důležitých změn v ekonomických datech, výhledu na měnovou politiku a prémií za riziko. To „nechává jen malý prostor pro pozitivní překvapení a velký prostor pro zklamání,“ dodal s tím, že problémy regionálních bank zůstávají nadále nevyřešeny.



Další pokles o 1,3 procentního bodu na ukazateli BofA by měl podle stratégů firmy spustit signál „Kupovat“. Ale i současné a nižší úrovně generovaly v 94 % případů během následných 12 měsíců pozitivní výnosy na S&P 500 s mediánem zisku 22 %, doplnili.

Zdroj: Bloomberg