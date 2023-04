Víkendář: Fed musí mít strategickou kotvu, inflační cíl nezvýší

Mohamed El-Erian je častým hostem investičních diskusí a nyní na Bloombergu varoval před tím, aby americká centrální banka nezačala snižovat sazby ve snaze podpořit finanční systém (viz první část rozhovoru včera). Co by tedy měla americká centrální banka nyní dělat? A proč se ekonom domnívá, že její celkový myšlenkový rámec neodpovídá současné situaci?



Centrální banka by měla používat sazby jako nástroj pro snížení inflace a všechno ostatní, co má k dispozici na udržení stability finančního systému. El-Erian k tomu dodal, že podle něj Evropská centrální banka tomuto principu rozumí, u Fedu ale hrozí, že na této rovině udělá chybu. Jistě ji pak dělají finanční trhy, které se domnívají, že letos v USA půjdou sazby dolů. Příčinou ovšem nemá být výrazné snížení inflačních tlaků, ale vývoj ve finančním systému. Trhy tak podle ekonoma míchají dohromady dvě různé věci a podle něj by takový přístup byl chybou.



Na dotaz týkající se dalšího postupu Fedu El-Erian uvedl, že je velmi těžké jej predikovat. Americká centrální banka totiž podle ekonoma operuje s celkově špatným myšlenkovým rámcem, který odpovídal dřívější době, ale ne té současné. K tomu je „v čase nekonzistentní“. Ve zbytku roku pak Fed může volit mezi dalším znatelným utažením monetární politiky, které by poslalo inflaci k cíli ve výši 2 %, ale také by tvrdě dolehlo na ekonomickou aktivitu.







Další možností je zvýšení inflačního cíle, ke kterému ale podle ekonoma určitě nedojde. A také je možné, že monetární politika již nebude tolik utažena a inflace klesne na úroveň 3 až 4 %. Fed by pak hovořil o jejím dalším snižování. Právě tato možnost se ekonomovi s ohledem na současnou situaci zdá nejlepší. Jak tedy vidí další vývoj sazeb? El-Erian odpověděl, že rozlišuje mezi tím, co by Fed měl dělat a tím, co skutečně dělá.



„Fed by neměl sazby snižovat. Co ale skutečně udělá, to nevím. Fed je příliš závislý na datech, která přicházejí z ekonomiky. Pokud ale používáte nástroje, které se v ekonomice projevují až se zpožděním, nemůžete reagovat na každou jednotlivou informaci. Musíte mít nějakou strategickou kotvu. Tento Fed ale takovou kotvu nemá.“



V první části rozhovoru ekonom hovořil o tom, že Fed příliš dlouho věřil v zeslabení inflačních tlaků a poté musel prudce šlápnout na brzdy. v následujícím grafu porovnává tempo a rozsah růstu sazeb během současného cyklu a těch předchozích. Ten současný vyniká v obou ohledech:





Zdroj: Bloomberg, Twitter