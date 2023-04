Vlna hotovosti tekoucí do peněžního trhu teprve začíná a futures jsou na Zelený čtvrtek v zeleném

Vedoucím pracovníkům budou podle nařízení švýcarské vlády zrušeny nebo až o polovinu sníženy zbývající bonusy. Vlna hotovosti tekoucí do nejbezpečnějších podílových fondů peněžního trhu podle teprve začala a futures jsou na dnešní Zelený čtvrtek v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %.

Česká spořitelna dokončila akvizici úvěrů Sberbank CZ v objemu 47,1 mld. Kč za 41,05 mld. Kč.



Erste Bank údajně pokročila v jednání o koupi segmentu spotřebitelského financování v České republice zahrnující úvěry za asi 9,9 miliardy Kč. Hello Bank! se rozhodla ukončit své působení na českém trhu, protože se jí nepodařilo dosáhnout významného tržního podílu. Vzhledem k velikosti by potenciální akvizice neměla mít významný dopad na finanční výsledky či kapitálovou pozici .



Vedoucím pracovníkům budou podle nařízení švýcarské vlády zrušeny nebo až o polovinu sníženy zbývající bonusy. Celkově se tento krok dotkne přibližně 1000 zaměstnanců a bonusů v hodnotě mezi 50 a 60 miliony švýcarských franků.



Vlna hotovosti tekoucí do nejbezpečnějších podílových fondů peněžního trhu podle teprve začala, když dalších 1,5 bilionu dolarů se má přidat během příštího roku. Vládní peněžní fondy, které prakticky investují pouze do cenných papírů bez úvěrového rizika, jako jsou státní pokladniční poukázky a dohody o zpětném odkupu, se od té doby, co minulý měsíc propukly obavy z krize bankovního sektoru, nafoukly. A pokračující exodus bank a rotace primárních fondů, které mohou nakupovat rizikovější dluhopisy, tento trend dále posílí, když investoři hledají vyšší výnosy a větší bezpečí, říká .



Protesty mezi francouzskými dispečery letového provozu vedly od začátku roku k tisícům zrušených letů, což vyvolalo obavy ohledně cestování během Velikonoc. Francouzský úřad pro civilní letectví DGAC požádal aerolinky, aby na několik týdnů omezily počet letů a odletů na pařížském letišti Orly a na některých dalších letištích.



BlackRock byl najat jako poradce americké vlády k zajištění prodeje cenných papírů v hodnotě 114 miliard dolarů, které držely padlé banky Signature Bank a Silicon Valley Bank. Tento gigant pro správu aktiv provede prodej cenných papírů v hodnotě 27 miliard USD od společnosti Signature a 87 miliard USD od společnosti SVB, uvedla ve středečním prohlášení Federal Deposit Insurance Corp. V držbě jsou většinou agenturní cenné papíry zajištěné hypotékami, zajištěné hypoteční obligace a komerční cenné papíry zajištěné hypotékou, uvedla agentura.