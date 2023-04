Známek recese přibývá. Slabé ISM doléhá na akcie

Dnešní várka nových makrodat ze zámoří přišla poté, co trhy znervózněly, jestli přece jen před ekonomikou nestojí nějaký problém. A dostaly signály, že asi ano. Report ADP sice není spolehlivým obrázkem o situaci na trhu práce z měsíce na měsíc, ale vykázaný propad počtu nových pracovních míst na 145 k z 261 k je příliš výrazný, než aby se dal úplně ignorovat. Následně dala trhům ještě větší důvod k zamyšlení i zpráva ISM.



Tentokrát šlo o průzkum v sektoru služeb. Dosud slušně expandující aktivita podstatně ochladla, když hlavní index spadl na 51,2 z 55,1 bodu (neutrální je 50). Podobně jako v průmyslu tomu i zde hodně přispělo výrazné zpomalení přísunu nových objednávek, ale zhoršilo se také nabírání nových zaměstnanců. Cenové tlaky podle průzkumu zvolnily, což je dobrá zpráva, jež podporuje sázky na snižování sazeb Fedu. Jenže zbytek průzkumu vypovídá o překvapivě rychlé ztrátě dynamiky a společně s průmyslovým průzkumem je v souladu s očekáváním recese.



Dluhopisům hraje kombinace nižší sazby / nižší očekávání o ekonomice / nižší inflační očekávání jednoznačně do karet, takže dnes sledujeme další citelné snížení výnosů. Opět je výraznější na kratším konci křivky a vedle USA se týká také Evropy. Pro akcie to tak jednoznačné není. Na jednu stranu pomáhá výhled nižších sazeb, přičemž trhem rezonují historická srovnání, podle kterých akcie většinou po posledním zvýšení sazeb Fedem následně rostou. Naproti tomu je zde ale rostoucí riziko recese, na kterou trhy připraveny nejsou. A zatímco po zastavení růstu sazeb akcie většinou rostou, po začátku jejich snižování naopak většinou klesají. Podle trhu může první snížení přijít už v červenci.



Momentálně na akciích převládá negativní vývoj. V Evropě je to kromě Londýna ztráta asi půl procenta, podobně na S&P 500. Nasdaq i přes další propad výnosů ztrácí víc, nyní přes 1,3 pct. Také eurodolar nereaguje úplně podle dosavadního mustru. Kurz klesá na 1,0920, když averze k riziku zřejmě začíná znovu podporovat svého tradičního koně - dolar. Zlato jen lehce ukrojilo ze svých zisků. Koruna zůstává v klidu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4397 -0.1772 23.4987 23.3905 CZK/USD 21.4620 0.1610 21.5090 21.3390 HUF/EUR 376.8355 -0.2654 378.2834 375.0469 PLN/EUR 4.6885 0.1570 4.6944 4.6732

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5134 -0.3434 7.5475 7.5011 JPY/EUR 142.9325 -0.8800 144.2490 142.7661 JPY/USD 130.9610 -0.5649 131.7780 130.6400

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8756 -0.1139 0.8786 0.8755 CHF/EUR 0.9879 -0.4640 0.9935 0.9868 NOK/EUR 11.3938 0.8252 11.4259 11.2905 SEK/EUR 11.3451 0.6632 11.3598 11.2424 USD/EUR 1.0920 -0.3236 1.0967 1.0904

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4879 0.4910 1.4979 1.4758 CAD/USD 1.3461 0.1116 1.3483 1.3432