Dluhopisové trhy počítají s recesí, ty akciové ani náhodou

Zatímco třeba Mike Wilson z dál hovoří o cyklickém medvědím trhu, Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat poukazuje na to, co podle něj představuje býčí argumenty. Na CNBC mimo jiné zmínil vývoj ziskovosti obchodovaných firem, která se doposud vyvíjí lépe, než se čekalo. Intuice tedy podle experta může investory vést k názoru, že Spojené státy míří k recesi, ale takový pohled nemusí být pravdivý.



Lee připomněl, že trhy posilují již dvě čtvrtletí za sebou. K něčemu takovému podle něj během medvědích trhů od roku 1950 nikdy nedošlo. Celkově se tak podle něj americké akcie stále drží „býčího příběhu“. Ohledně úvah o recesi pak Lee řekl, že případné ochlazení v ekonomice by ovlivnilo i další vývoj sazeb. Jinak řečeno, „zastropovalo by sazby“, a to je faktor, který má na akciový trh významný vliv.





Zmíněný Mike Wilson připomněl, že má v základním scénáři pro konec letošního roku u indexu S&P 500 cíl na 3900 bodech. Wilson dodal, že jeho banka úplně neodhadla taktický pohyb na trzích. Stále však podle něj dojde k tomu, že na úroveň 3900 bodů se index dostane cestou, která protne dno na 3000 bodech. Stratég se domnívá, že dluhopisové trhy se nyní úplně odklonily od trhů akciových. Ty první totiž ve svých cenách odrážejí snižování sazeb už v letošním roce, a tudíž vysokou pravděpodobnost recese, která by k nižším sazbám vedla. Akciové trhy „s ničím takovým vůbec nepracují“.







Dlouhodobé historii akciových trhů a medvědích epizod se následujícím grafem věnuje i . Vyznačeny jsou všechny medvědí korekce od roku 1871. Nejklidnější bylo v tomto smyslu období od druhé poloviny sedmdesátých let do konce let devadesátých, opak platí o prvních dvou desetiletích minulého století:



Zdroj: Twitter



Wilson tak hovoří o tom, že investoři si mohou sami rozhodnout, ke kterému názorovému táboru se přikloní. predikuje, že ať už se celá ekonomika dostane do recese, nebo ne, spadnou do ní zisky obchodovaných firem. Ziskovost tak bude mnohem horší, než s jakou nyní počítá konsenzus na trzích. Jeho odhady a predikce ke konci minulého měsíce shrnuje následující graf:



Zdroj: Twitter



Morgan Stanley tedy očekává, že letos zisky obchodovaných firem klesnou na 195 dolarů na akcii, konsenzus hovoří o mírném meziročním růstu a v roce 2024 už o 248 dolarech na akcii. predikuje pro rok 2024 ziskovost na úrovni 241 dolarů.



Zdroj: CNBC, Twitter