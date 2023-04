Rubenstein: Ekonomika se nechová podle učebnice, některé banky rostly trochu moc rychle

Fed v San Franciscu mohl možná lépe předvídat vývoj u Silicon Valley Bank, ale celkově americká vláda odvedla ve vztahu k problémům v bankovním sektoru docela dobrou práci. Pro Yahoo Finance to uvedl David Rubenstein, zakladatel investiční společnosti The Carlyle Group.



Investor popsal SVB jako banku, který půjčovala private equity fondům, po kterých pak chtěla, aby své peníze držely právě u ní a ona je mohla obratem investovat do vládních dluhopisů. Pokles cen těchto cenných papírů vyvolaný celkovým růstem sazeb pak vyvolal ztráty banky. Podle experta ale není problém nákazy tak velký, jak se zpočátku mohlo zdát. Některé banky ovšem „rostly trochu moc rychle“. Mimo jiné může nastat potřeba, aby menší banky držely v budoucnu více vlastního kapitálu.



Nepovede konsolidace v bankovním sektoru vyvolaná prodejem menších bank k tomu, že se ještě zvýší jeho koncentrace a riziko spojené s problémy velkých bank? Rubenstein na tuto otázku odpověděl, že velké banky v USA jsou nyní dobře kapitalizované a nenachází se v situaci podobné tomu, co se dělo kolem roku 2007. Evropské banky „nemusí být tak silné“, což může ukazovat případ Credist Suisse, ale další banky v Evropě na tom podle experta mohou být lépe.





Vyvolal Fed problémy v bankovním systému tím, že zvedal sazby příliš „agresivně“? Rubenstein k tomuto tématu uvedl, že cílem Fedu je snížení inflace, jeho politika má ale vedlejší efekty. Mezi ně může patřit růst nezaměstnanosti či tenze v bankovním systému. Historicky přitom růst sazeb bankám spíše prospíval, protože zvedal jejich čisté úrokové marže. To, že nyní drží velký objem vládních dluhopisů, ale vyvolává ztráty. Jejich ceny totiž s růstem sazeb klesají.



Rubenstein odhaduje, že sazby mohou jít v USA nahoru ještě v květnu. Podle trhů „by to mělo po zbytek roku stačit“. Pokud by ale inflace opět začala růst, mohlo by přijít opětovné zvýšení sazeb. K tomu investor dodal, že podle ekonomické teorie by měly vyšší sazby brzdit ekonomiku a zvedat nezaměstnanost. V současné době ale ke zpomalení ekonomické aktivity moc nedochází a nezaměstnanost neroste vůbec. Jde tak o nestandardní vývoj, který budí otázky, jak moc ještě sazby musí růst a jak velký by ekonomický útlum musel být, aby inflace klesla.



Podle experta je nyní nepravděpodobné, že by se americké hospodářství letos dostalo do recese. Fed podle něj přitom udělal chybu, když se domníval, že předchozí kombinování fiskální a monetární stimulace bude mít jen přechodný dopad. Ukázalo se, že tento efekt je dlouhodobější a zástupci Fedu svou chybu uznávají. Dostat inflaci k 2 % „bude těžké, ale je to cíl.“



Zdroj: Yahoo Finance