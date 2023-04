ASML prosperuje díky silné poptávce, Netflix doufá ve zlepšení po zákrokům proti sdílení hesel a futures jsou v červeném

Své výsledky reportovaly , či . Londýn předává své postavení jakožto centra pro obchodování s Evropou Paříži. Vysocí ruští představitelé mají obavy ohledně rizika přílišné závislosti na čínských technologiích a futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,1 %.

očekává ve druhém čtvrtletí lepší tržby než dříve v důsledku silné poptávky po strojích na výrobu čipů, a to i přesto, že se někteří její klienti potýkají s propadem v polovodičovém průmyslu. Příjmy v tomto čtvrtletí vzrostou na 6,5 až 7 miliard eur ve srovnání s průměrným odhadem analytiků ve výši 6,42 miliardy eur. Nejhodnotnější evropská technologická společnost také uvedla, že celková poptávka letos nadále převyšuje kapacitu po jejím exkluzivním strojním zařízení. Čistý obrat firmy za první čtvrtletí ve výši 6,7 miliardy EUR a hrubá marže 50,6 % byly nad plány díky vyšším příjmům ze strojů pro extrémní ultrafialovou a hlubokou ultrafialovou litografii, uvedl v prohlášení generální ředitel Peter Wennink.



Netflix vyzval investory, aby přestali zaměřovat na přírůstky předplatitelů a místo toho se dívali na tradiční finanční metriky, jako jsou tržby a zisk. Společnost vygenerovala v prvním čtvrtletí více než 2 miliardy USD volného cash flow a vykázala čistý zisk 1,31 miliardy USD. Zákroky proti sdílení hesel způsobí, že někteří zákazníci přestanou službu v krátké době používat. Úkolem Netflixu je přimět je, aby platili za svůj vlastní účet nebo platili za sdílení toho, který aktuálně používají. Oba scénáře by zvýšily prodeje na trzích jako jsou USA a Latinská Amerika. Služba si získala pouhých 100 000 zákazníků v USA a Kanadě poté, co jich loni ztratila téměř 1 milion.







Heineken vykázal za první čtvrtletí tržby, které nedosáhly na odhady, když inflační tlaky oslabily objemy v Asii, Africe, na Středním východě a ve východní Evropě. Objemy piva klesly za čtvrtletí o 3 % na organické bázi, což je hluboko pod průměrným odhadem analytiků, kteří očekávali pokles o 1,04 %.



Vysocí ruští představitelé před 10 měsíci vyjádřili v soukromých rozhovorech obavy ohledně rizika přílišné závislosti na čínských technologiích poté, co sankce ze strany USA a Evropské unie uzavřely přístup k alternativním dodavatelům. Dříve nezveřejněné hodnocení ruského ministerstva pro digitální rozvoj, komunikací a hromadné sdělovací prostředky naznačuje, že někteří vysocí úředníci se obávají, že čínské společnosti jako Huawei Technologies by mohly ovládnout ruský trh a mohly by představovat riziko pro informační bezpečnost a sítě v zemi. Evropští představitelé obeznámení s dokumentem uvedli, že naznačuje, že Rusko bylo zahnáno do kouta, protože má problémy s výrobou vyspělých technologií na domácím trhu a po invazi na Ukrajinu bylo odříznuto od ostatních zahraničních trhů.



Po celá desetiletí Londýn spojoval peníze z kontinentální Evropy s transatlantickými nápady, co s nimi dělat. Ale dva roky po Brexitu došlo k jasnému posunu. O kořist se začal dělit s dalšími městy Evropské unie. V Paříži se provádí bankovnictví, s akciemi se obchoduje v Nizozemsku a podnikoví právníci a účetní sídlí ve Frankfurtu. Dublin, Milán, Madrid a Varšava hrají důležité vedlejší role. Ale jestli si nějaké město může nárokovat, že je novým centrem unie, pak je to Paříž. Půvab tohoto města by však mohl být letos poskvrněn protesty proti plánům prezidenta Emmanuela Macrona zvýšit věk odchodu do důchodu, což vedlo k celostátním stávkám a fotkám hořících odpadků v ulicích.