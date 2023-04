Páteční úvod na trzích bude velmi vlažný. Akcionáři KB včera schválili dividendu, Němci zlepší výhled pro ekonomiku

Úvod pátečního obchodování na evropských akciových trzích se jeví pohledem futures vlažný a nevýrazný. Všechny hlavní indexy indikují otevření kolem nulové změny.



Futures v tuto chvíli: EuroStoxx50 +0,1 %, DAX na červené nule, CAC na zelené nule, FTSE na červené nule…



Akcionáři včera schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 60,42 Kč na akcii před zdaněním. Ze zisku 17,6 miliardy Kč bude mezi akcionáře rozděleno 11,5 miliardy Kč a 6,1 miliardy Kč půjde do nerozděleného zisku minulých let. Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 2. květnu. Splatná bude 22. května.



Německá vláda zvýší odhad letošního růstu domácí ekonomiky na 0,4 procenta z 0,2 procenta předpovídaných v lednové prognóze. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Odhad hospodářského růstu na příští rok podle nich vláda naopak mírně sníží, a to na 1,6 z dosavadních 1,8 procenta.



Americký prezident Joe Biden plánuje příští týden oficiálně oznámit, že se bude příští rok znovu ucházet o prezidentský úřad. Uvedla to americká média s odvoláním na anonymní zdroje obeznámené se situací.