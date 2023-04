Víkendář: Kdo bude v rozvoji umělé inteligence „sedět za volantem“?

Malcolm Ethridge z vedení společnosti CIC Wealth hovořil na CNBC o tom, že se již rozhodl prodat akcie společnosti Alphabet. Podle svých slov čeká jen to, zda po zveřejnění výsledků firmy nepřijde „uměle vyvolané nakupování“. Co investora k takovému postoji vede?



Ethridge byl podle svých slov překvapen tím, jak opatrné je vedení Alphabetu ve svých vyjádřeních týkajících se potenciálu umělé inteligence. Firma přitom do této oblasti investuje nemalé částky, zároveň ale její ředitel ve svých veřejných prohlášeních klade důraz na možné negativní důsledky používání umělé inteligence. Podle investora by to mohlo mimo jiné ohrozit schopnost firmy přitáhnout experty na tuto oblast, a tudíž konkurovat jiným společnostem pohybujícím se na tomto poli.



CNBC připomněla, že o zmíněných negativech hovoří řada lidí a u Alphabetu může být důležitější sledovat spíše to, co fakticky dělá, než o čem hovoří vedení firmy. Rozhodující by totiž měly být skutečné investice a aktivity s tím, že podle CNBC firma určitě jen tak nepředá svůj tržní podíl společnostem jako . Ethridge souhlasí s tím, že témata jako dezinformace či porušování autorských práv jsou ve vztahu k rozvoji umělé inteligence relevantní. K tomu ovšem dodal, že Google je v této technologii na prvním místě a věnuje se jí již řadu let.





Google by tak podle experta měl „sedět za volantem“ a nastavovat v celé diskusi o umělé inteligenci ten správný „tón“. To ale vedení společnosti podle investora nedělá. K tomu dodal, že volání po tom, aby v rozvoji umělé inteligence došlo k půlroční přestávce, „nebude nikdy vyslyšeno.“ Narážel tím na výzvu, kterou mimo jiné podepsal Elon Musk a řada dalších expertů v odvětví. Sundar Pichai, který stojí v čele Alphabetu, zase na CNBC hovořil o tom, že podle něj existuje mezera mezi současným stavem společnosti a tím, jak rychle se rozvíjí umělá inteligence.



Ethridge komentoval rozhovor s Pichaiem s tím, že pokud někde hovoří šéf , většinu odpovědí stočí k tomu, jak jeho firma dokáže využívat ChatGPT a jaký je jeho potenciál. Podle investora se tak nakonec ani nemusí v oblasti umělé inteligence dostat před Google, ale i tak hodně získá. Ethridge také uvedl, že „podle logiky Microsoftu“ představuje každý procentní bod podílu na trhu získaný od Googlu asi 2 miliardy získaných tržeb.



Zdroj: CNBC