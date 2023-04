Evropa na americkou jízdu nenavázala a brzdí. Vedle výsledků dostáváme množství smíšených dat

Včerejší obchodování na Wall Street přerostlo ve velmi pěkný růst, který v případě S&P 500 smazal ztráty z posledních dvou dní. Nadále je ve hře dobrý dojem z výsledků, ačkoli to se trochu mění s rozpačitou reakcí na čísla a výhled Amazonu po zavření trhu. Dnes v Evropě se obchoduje o poznání opatrněji a hlavní indexy ztrácejí zhruba do půl procenta. O pár desetin procenta v červeném se nacházejí také americké futures.



Kromě Amazonu je na scéně dalších pár zajímavých věcí. Japonská centrální banka nechala úrokové sazby i další nastavení měnové politiky beze změny. Sice oznámila revizi své politiky za posledních 25 let, ale to nějakou dobu potrvá a není to akce namířená na normalizaci politiky. Zatím se tedy nic nemění na neomezených nákupech státních dluhopisů a dalších aktiv. BoJ přestala poskytovat výhled na úrokové sazby, komentář spolu s prognózou však naznačují, že se necítí pod tlakem svou politiku brzy upravovat. O této možnosti se přitom na trhu spekuluje, takže na jenu je vidět zklamání - proti dolaru slábne o 1,3 procenta. Dluhopisům naopak vyhlídky pokračování uvolněné politiky svědčí.

Smíšená data dostáváme z Evropy, kdy francouzský HDP za 1Q naplnil očekávání mírným růstem, Itálie překvapila slušným zrychlením a naopak Německo stagnací, zatímco se čekal mírný růst. Výsledek za celou eurozónu shrnou data v 11 hodin. Krom toho dnes vyjde předběžná německá inflace, poté co francouzská inflace mírně překonala odhady, zatímco španělská za nimi naopak zaostala.

Na dluhopisovém trhu sledujeme krátkodobý obrat výnosů směrem dolů. Výraznější pohyby vykazuje Evropa, když německý 10Y výnos padá o více než 10 bps. V zámoří je pokles menší, ale také citelný (-7 bps). Dolaru se už včera dařilo a dnes v tom pokračuje, když se na páru s eurem usazuje pod 1,1000. Pohyb se odráží v posílení dolaru vůči koruně, zatímco proti euru česká měna zůstává beze změny.

Z odpoledních dat se bude sledovat jádrový deflátor osobní spotřeby v USA. Tento index sleduje Fed jako klíčovou inflační metriku a za březen má držet tempo 4,6 pct y/y. Podle nás ovšem nebude až tak zajímavý, poté co už známe výsledek za 3Q a vyšel i březnový CPI. Upozorníme tak spíše na průzkum podnikatelské aktivity ISM Chicago, který bude důležitým předskokanem (celonárodních) indexů ISM.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:44 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4804 -0.0330 23.5013 23.4700 CZK/USD 21.3720 0.3310 21.3945 21.2735 HUF/EUR 373.0027 -0.1363 373.9965 372.4047 PLN/EUR 4.5866 0.1675 4.5877 4.5763

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6080 -0.3469 7.6436 7.6053 JPY/EUR 149.0640 0.9512 149.6098 147.3858 JPY/USD 135.7665 1.3304 135.8585 133.3595

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8818 -0.0776 0.8841 0.8810 CHF/EUR 0.9851 -0.1353 0.9864 0.9840 NOK/EUR 11.8054 0.8410 11.8187 11.6942 SEK/EUR 11.3517 0.0352 11.3607 11.3015 USD/EUR 1.0986 -0.3723 1.1040 1.0979

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5195 0.7142 1.5198 1.5053 CAD/USD 1.3660 0.5151 1.3666 1.3593