Víkendář: Deere a CAT jako investice do umělé inteligence

Brett Winton z Ark Invest hovořil na CNBC o investicích spojených s umělou inteligencí. Na začátku rozhovoru připomněl, že v minulosti byl rozdíl mezi tím, jaká firma stála na počátku rozvoje nějaké technologie a jaká firma z něj nakonec těžila nejvíce. Například u osobních počítačů bylo na počátku , u internetu zase další vývoj správně odhadoval Bill Gates, ale těžily z něj nakonec zejména firmy jako Yahoo či Google a . Co umělá inteligence (AI)?



Winton se domnívá, že nyní má v oblasti AI navrch . Google sice má ty nejlepší lidi v oboru a provedl vnitřní restrukturalizaci tak, aby AI patřila do jádra jeho aktivit, nicméně podle experta umělá inteligence není „strukturálně“ v souladu s podnikatelským modelem Googlu. A ten doposud nevyřešil tento základní problém, kdy není jasné, co by mu AI mohla přinést, ale je zřejmé, že mu může hodně vzít.



Winton již dříve hovořil o tom, že AI může zvýšit hodnotu produktů, jako je Office od . Projevilo by se to například při práci s Excelem, který by byl schopen přímo vyhledávat potřebné informace a zjednodušil by práci s nimi. Z hlediska investic ale expert míní, že není nutné dilema mezi Microsoftem a Googlem. Jinak řečeno, pokud investoři chtějí sázet na rozvoj a přínosy umělé inteligence, mohou se zaměřit na jiné společnosti.







Podle Wintona mohou být dobrou sázkou na umělou inteligenci akcie společností jako , Deere či . Tyto společnosti totiž mají aktiva a aktivity, které jiné firmy nemají a bylo by pro ně těžké je zkopírovat. Namísto pokusů o správný odhad vítěze mezi Microsoftem a Googlem je tak lepší zaměřit se právě na firmy, které mohou díky AI výrazně zvýšit hodnotu svých specifických aktiv.



V případě Tesly hovořil Winton o tom, že její vozy by se díky umělé inteligenci mohly stát robotaxíky. Rozvoj AI, ke kterému došlo během posledního roku, přitom podle něj znatelně zvýšil pravděpodobnost toho, že na poli robotaxíků uspěje. V principu je pak situace stejná u Tesly, Caterpillaru či . Tyto společnosti mají nějaký produkt, jehož uživatelská hodnoty díky AI prudce vzroste. Google ale do této skupiny nepatří, protože umělá inteligence jeho služby spíše nahrazuje, než aby je zlepšovala. AI totiž „poskytuje odpovědi, ne další uživatele vyhledávání.“



Winton míní, že „pokud jste u AI šest měsíců pozadu, je to, jako kdybyste u běžných technologií byli pozadu o dva roky.“ Uvedl také, že jak CAT, tak Deere figurují v portfoliích jeho firmy.



