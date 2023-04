Perly týdne: Defenzivně, ale bez strachu. A dolar za rok slabší

Sophie Lund-Yates z Hargreaves Landsdown poukazuje na opětovný příklon společnosti Meta k jejímu jádrovému byznysu, v minulosti se její vedení naopak „nechávalo trochu unést“. Valuační mezera mezi celým trhem a technologiemi se přitom opět rozšiřuje. A Elyse Ausenbaugh z Private Bank popisuje současné investice své firmy jako defenzivní, ale bez strachu.



Dolar moc nahoru nepůjde: v následujícím grafu ukazuje vývoj indexu kurzu dolaru a predikce do první poloviny roku 2024. Za rok by se podle nich měl dolar pohybovat o něco níže než nyní, mezitím si projde posílením a opětovným oslabením:





Meta a AI: Trhy byly potěšeny tím, že Meta přišla s konkrétním plánem výdajů souvisejících s umělou inteligencí a s opětovným příklonem k jádrovému byznysu této firmy. Pro CNBC to uvedla Sophie Lund-Yates z Hargreaves Landsdown. Podle ní by se ale mohla dostavit negativní reakce investorů v případě, že by se vedení této společnosti „nechalo opět trochu unést“.



Meta byla podle analytičky dobrá ve vyprávění „vzrušujících příběhů“ týkajících se řady jejích projektů. Nicméně tyto projekty nakonec přinášely zklamání na straně reálných přínosů pro firmu, která nyní dosahuje jen 3 % růstu tržeb, což „pro společnost tohoto typu není mnoho a trpělivost by investorům mohla dojít velmi rychle“.



Analytik Jefferies Brent Thill zase na Yahoo Finance tvrdil, že zisková očekávání pro technologický sektor jsou příliš nízko, tyto firmy mají na víc a ukazují to ve svých výsledcích. K přílišné medvědí náladě na technologiích přispěl minulý rok, ale situace se tu mění. U společnosti Meta má doporučení kupovat s cílovou cenou na 250 dolarech za akcii. Thill si podle svých slov není jistý, že Meta již skončila s propouštěním. Podle něj jde o proces, který nakonec prospívá všem, „tato dieta byla potřeba“. Meta po ní bude „štíhlejší a také rychlejší“.



Zlato a akcie: v následujícím grafu porovnává návratnost amerických akcií se zlatem. Mezera mezí oběma aktivy se za posledních 35 let po počátečním rozšíření nejvíce zmenšila roce 2008, kdy akciový trh výrazně korigoval. Následně ale začal opět získávat náskok a za celé sledované období je jeho návratnost řádově vyšší:



Zdroj: Twitter



Technologie opět s výraznou valuační prémií: Až do roku 2018 se valuace IT sektoru a celého trhu pohybovaly na podobných úrovních. Potom se PE technologií vydalo směrem nahoru, zatímco PE celého trhu korigovalo. Vzniklá mezera se od té doby nejvíce uzavírala v roce 2022. Ale jak ukazuje graf, letošní rok přinesl opětovný růst valuačních prémií IT sektoru. PE technologií se nyní pohybuje kolem 25, u celého trhu to je 18,4. Na konci roku 2018 to přitom u obou bylo kolem 18, v roce 2014 u 15:



Zdroj: Twitter



Defenzivně, ale bez strachu: Elyse Ausenbaugh z Private Bank se domnívá, že investoři jsou opatrní kvůli tématům, jako je dluhový strop u vládního zadlužení v USA, či tenze v bankovním sektoru. Její firma pak nyní k akciím přistupuje „defenzivně, ale bez strachu“. Defenzivní strategie zde přitom nemusí nutně znamenat orientaci na tradiční defenzivní sektory, za jaké jsou považovány utility, zdravotní péče, či třeba zboží běžné spotřeby. Může jít o nákup akcií, „které už vzaly svůj lék minulý rok“. Tedy těch, které si už prošly znatelnou korekcí.



Ausenbaugh v souvislosti s uvedenou strategií zmínila například polovodiče a také dluhopisy. Polovodiče jsou přitom typickým cyklickým sektorem, ale podle investorky jejich atraktivitu zvyšuje právě to, jakou korekcí cen a valuací si již prošly. Její firma se pak snaží i o to, aby její investiční pozice již odpovídaly počátku nového ekonomického cyklu.



Na otázku týkající se akcií a možné pauzy ve zvedání sazeb pak Ausenbaugh odpověděla, že ekonomové očekávají poslední zvýšení sazeb v květnu. Pokud by ale šéf Fedu Powell nevyslal nějaký signál v tomto duchu, trhy by mohly být zklamány. Nicméně podle investorky trhy zároveň chápou, že kolem dalšího vývoje panuje vysoká nejistota.