Rozbřesk: Nabitý týden ve znamení Fedu, ECB a ČNB

Zatímco minulý týden se nesl ve znamení vyčkávání, nejbližší dny budou nabité důležitými makro událostmi. V centru pozornosti budou především centrální banky, které na obou stranách Atlantiku sáhnou k dalšímu zvýšení úrokových úrokové sazeb – v případě Fedu se může jednat o poslední krok v tomto cyklu, v případě ECB ještě kus práce zbývá. V Česku bude ve středu ČNB diskutovat o variantě signalizačního růstu sazeb, jako pravděpodobnější však stále vidíme variantu ponechání sazeb beze změny.



Začněme ve Spojených státech, kde Fed ve středu dle všeho přistoupí – alespoň prozatím – k poslednímu 25bps zvýšení sazeb do pásma 5,00-5,25 %. Výhledem na americké sazby výrazně zamíchala březnová mini-bankovní krize, v důsledku které trhy aktuálně počítají s relativně agresivním poklesem úrokových sazeb ještě v tomto roce. Na středečním zasedání bude proto zásadní sledovat, jak se Fed postaví k dalším krokům – my předpokládáme, že si vybere pauzu a bude bedlivě pozorovat příchozí data. Ta jsou stále relativně smíšená, hlavně při pohledu na napjatý trh práce (nejnovější čísla v pátek) a solidní mzdový růst, který není konzistentní s 2% cílem Fedu.



V Evropě se naproti tomu stále spekuluje, zda ECB ve čtvrtek zvolní tempo růstu úrokových sazeb na 25bps, nebo přidá k dobru rovnou 50bps jako v posledních měsících. Zásadní budou v tomto ohledu příchozí čísla – dnešní výsledek dubnové inflace v eurozóně (zvláště její jádrové složky) a šetření úvěrových podmínek bank v eurozóně. Dle našeho názoru bude potřeba vidět významné překvapení zejména na straně jádrové inflace, aby se ECB nakonec rozhodla pro 50bps. Pokud budou naopak data přibližně v souladu s koncensem (a v zásadě i naším odhadem), pak počítejme pouze s +25bps, které však na rozdíl od Fedu nebudou pro ECB konečnou.



A konečně ve středu nás čeká také měnově-politické zasedání ČNB. To bude doprovázet i nová prognóza, u níž budeme zvláště zvědaví na výhled růstu mezd v tomto roce. Ten je z pohledu centrální banky jedním z hlavních proinflačních rizik, společně s uvolněnější rozpočtovou politikou (výsledek plnění státního rozpočtu dnes v 14:00) a neukotvenými inflačními očekáváními. A právě postupné naplňování těchto rizik pravděpodobně povede v bankovní radě k debatě o případném signalizačním zvýšení sazeb. My však v základním scénáři stále počítáme se stabilitou sazeb na 7,0 %, která však bude doprovázena relativně jestřábím komentářem, jenž může mířit opětovně i na korunu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna vstupuje do zkráceného pracovního týdne, který má všechny předpoklady, aby přinesl na trhy větší rozkolísanost. Zásadní budou především zasedání centrální bank, resp. do jaké míry se dočkáme překvapení z dílny ECB a ČNB. V případě tuzemské centrální banky máme za to, že sazby sice nepůjdou vzhůru, ale koruně může dodat impuls jestřábí doprovodný komentář a teoreticky také tisková konference Aleše Michla. A tento efekt by mohl být zvláště silný, pokud by ECB nikterak neohromila a sazby zvýšila toliko o 25bps.

Ještě před středečním zasedání ČNB bude koruna sledovat i důležitá domácí makro data – dnešní výsledek HDP za první kvartál (očekáváme růst -0,2 % mezikvartálně) a plnění státního rozpočtu za duben. V obou případech se jedná o relevantní číslo pro ČNB vzhledem k proinflačním rizikům, které v posledních týdnech opakuje. A konečně bude dnes zveřejněn také sentiment v tuzemském průmyslu za duben (index PMI), který naznačí kondici české ekonomiky na začátku druhého čtvrtletí.



Eurodolar

Trhy vstoupily do hektického týdne, který dost možná pro eurodolar vyvrcholí ve čtvrtek odpoledne, kdy zasedá ECB. Výsledek jejího rozhodování je přitom stále nejistý (na rozdíl od Fedu, který bude ve středu večer). O zasedání ECB přitom mohou rozhodnout dnes dopoledne zveřejněná data z eurozóny - statistiky úvěrové aktivity a inflace za duben. Pokud úvěry porostou pomaleji a meziroční inflace v eurozóně zpomalila (což s ohledem na výsledek v Německu a Španělsku nelze vyloučit), tak šance na čtvrteční zvýšení sazeb o 50 bazických bodů ze strany ECB klesnou k nule a euro by mohlo oslabit. Později odpoledne by se pak do hry mohla dostat americká data z trhu práce - konkrétně počty nově otevřených pracovních pozic.