Tuzemská ekonomika se v prvním čtvrtletí vyhnula poklesu. Pozitivně působí zahraniční poptávka

Tuzemská ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku dle předběžného odhadu zveřejněného dnes ČSÚ vzrostla mezičtvrtletně o 0,1 % (vs. -0,4 % v 4Q22), meziročně poklesla o 0,2 %. Analytický konsensus dle Reuters čekal mírný mezičtvrtletní pokles o 0,1 % (-0,6 yoy), poslední prognóza ministerstva financí pak pokles o 0,2 %. Mezičtvrtletní vývoj byl dle předběžného vyjádření ČSÚ pozitivně ovlivněn zahraniční poptávkou, negativně pak spotřebou domácností. Více detailů bude zveřejněno až koncem května.





Česko se vyhnulo propadu a vývoj jeho ekonomiky opět byl příznivější, než naznačovaly odhady. Navzdory významným zahraničním rizikům, problémům s energetickou krizí a dvoucifernou inflací byl tak ekonomický pokles jen mírný a koncentrován pouze do druhé poloviny minulého roku. Za celý letošní rok by měla tuzemská ekonomika mírně růst.

Dnes zveřejněný předběžný odhad prozatím nespecifikuje detaily vývoje HDP, statistický úřad pouze uvedl, že mezičtvrtletní i meziroční vývoj HDP byl pozitivně ovlivněn především rostoucí zahraniční poptávkou. Naopak negativní vliv měly nadále se snižující výdaje na konečnou spotřebu domácností. K meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty nejvíce přispěl zejména průmysl a v mezičtvrtletním srovnání také skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Mezičtvrtletně se dařilo rovněž stavebnictví a informačním a komunikačním činnostem.



Ačkoli tuzemská ekonomika vykazuje relativně dobrou odolnost a ekonomický sentiment se tak postupně v prvním čtvrtletí zlepšil díky klesajícím cenám energií a odezníváním potíží v subdodavatelských vztazích, rizika pro budoucí vývoj stále přetrvávají, což naznačil například slabší růst německé ekonomiky v 1. čtvrtletí, další pokles dubnového PMI z průmyslu na 42,8 bodů či pokles dubnového zpracovatelského indikátoru PMI z Číny opět pod hranici 50 bodů. Přitom právě znovuotevírající se čínská ekonomika by měla patřit mezi hlavní faktory růstu globální ekonomiky.



Tuzemská ekonomika by měla být letos podpořena převážně zahraniční poptávkou a investicemi, které budou akcelerovat s potřebou utratit zbývající prostředky z dotací EU období 2014-2020. Naopak spotřeba domácností bude růst dále brzdit. Příznivější čísla přicházející z ekonomiky naznačují, že by HDP mohl za celý letošní rok mírně vzrůst, ačkoli půjde o růst mírný pod jedním procentem, což je však v kontextu bilance všech dosavadních rizik nad očekávání dobrý výsledek.

Autor: Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA