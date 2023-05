Elektromobilita je drahá a přinese dalekosáhlé změny, říká expert

Zakladatel Callaway Climate Insights David Callaway hovořil na Yahoo Finance o tom, že menší výrobci elektromobilů mohou čelit příliš velké konkurenci poté, co se do odvětví přesunuly velké automobilky. Výsledkem může být podle něj zánik některých firem a akvizice jiných (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné věnoval rozsáhlým změnám, které elektromobilita může přinést.



Callaway v rozhovoru připomněl, že „automobil je drahá věc na koupi a u elektromobilů to zatím platí dvojnásob“. Výrazně se na tom podepisují náklady na výrobu baterií, které v sobě mimo jiné odrážejí cenu některých kovů, které se pro jejich produkci používají. Expert pak zmínil odhady, podle kterých by do konce tohoto desetiletí měly v Číně, USA i Evropě elektromobily představovat velmi významný podíl na celkovém počtu vozů na silnici.



Významný posun směrem k elektromobilům se podle Callawaye projeví i v mnoha dalších oblastech, včetně toho, jaké pneumatiky budou na trhu. Elektromobily jsou totiž kvůli bateriím znatelně těžší než vozy se spalovacími motory, a to bude vyžadovat řadu změn, včetně obutí. Změny pak nastanou také na straně konstrukce silnic či třeba mostů.







Celkově je přechod na elektromobilitu drahou záležitostí a podle experta se to projevuje i na změně pohledu na nové stále malé společnosti typu Rivian či Lucid. Ty totiž podle něj „získaly pár set milionů dolarů“, ve srovnání s velkými automobilkami jsou ale jejich zdroje omezené. Například uvádí, že jeho ztráty v oblasti elektromobilů dosáhnou přibližně 3 miliardy dolarů předtím, než se posune do ziskovosti. „Ford tři miliardy dolarů má, ostatní ne,“ míní Callaway.



Na dotaz týkající se akcií čínské BYD expert uvedl, že její dosavadní úspěchy dobře odhadl Warren Buffett, který akcie této firmy kupoval. Nyní je ale prodává a podle Callawaye to může „něco říkat“ o samotné firmě, ale i o tom, jak se známý investor dívá na vývoj v celé Číně a vývoj na trhu s elektromobily v této zemi. „Možná Buffett pochopil, že ta nejlepší část příběhu elektromobilů končí a přesune se někam jinam,“ dodal expert.



Zdroj: Yahoo Finance