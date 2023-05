EU schválila nejpřísnější regulaci trhu s kryptoměnami na světě

Státy Evropské unie dnes definitivně schválily pravidla regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské země.



Dříve dohodnutá pravidla dnes formálně jednomyslně potvrdili unijní ministři financí. Už v dubnu normu schválili poslanci Evropského parlamentu, nyní tak může vstoupit v platnost. Opatření v dubnu kritizovali europoslanci za Českou pirátskou stranu.



"Dnešní rozhodnutí je špatnou zprávou pro ty, kteří zneužívali kryptoaktiva ke svým nelegálním aktivitám, k obcházení sankcí EU nebo k financování války či terorismu," uvedla švédská ministryně financí Elisabeth Svantessonová, jejíž země Radě EU předsedá. Význam přijetí nových pravidel podle ministryně vzrostl v souvislosti s nedávnými událostmi na kryptoměnovém trhu, zejména pádem burzy FTX. Norma by měla lépe ochránit zájmy Evropanů, kteří do kryptoaktiv investovali, dodala Svantessonová.



"Schválení regulace vnímáme jako vcelku pozitivní věc především proto, že se tím dokazuje veřejné přijetí krypta na světových trzích. Nevýhodou může být, že regulace má přes 500 stránek a každý stát EU si ji bude muset vyložit podle svého," řekl ČTK ředitel firmy 2Bminer Jakub Hlavenka. "To může vést k diskriminaci na řadě trhů," dodal.



Nařízení označované zkratkou MiCA (Markets in Crypto Assets) požaduje, aby firmy vydávající a obchodující s kryptoměnami získaly v EU registraci. Úřady budou díky normě moci získat přístup k některým údajům z transakcí, což má zprůhlednit obchodování a zabránit nelegálním operacím.



"Nicméně, jestli regulace přinese pozitivum nebo negativum, se teprve uvidí. Bude hodně záležet na tom, jak to jednotlivé státy EU uchopí. Jestli budou chtít čerpat z výhod, které trh s kryptoměnami přináší, nebo si vyloží regulaci tak, že nakonec trh zpomalí a zastaví novými licencemi a dalšími složitostmi," poznamenal Hlavenka.



Šéf 2Bminer také uvedl, že v České republice už se také uskutečnilo první otevřené jednání ohledně přijetí krypta, a to v Poslanecké sněmovně. "2Bminer byl součástí tohoto jednání. Věříme v to, že politikům v ČR půjde o růst trhu a velký potenciální příjem z něj," řekl Hlavenka.



Europoslanci za Českou pirátskou stranu opatření kritizují, chtějí zachovat ur čitou míru anonymity. Nová pravidla pro kryptoměny podle jejich dubnového vyjádření uškodí neziskovým organizacím či disidentům.



Regulace krypta je podle zakladatele obchodníka Bit.plus Martina Stránského krok správným směrem, ale je potřeba k tomu přistupovat s mírou, aby to nebylo pro trh likvidační. "Trh by se měl určitě pročistit, na druhou stranu by licenci k obchodování měly získat všechny subjekty, které splní předem stanovené podmínky. Licence bude pravděpodobně vydávat Česká národní banka (ČNB)," řekl ČTK Stránský.



Dnešní schválení nařízení MiCA je podle analytika Portu Jakuba Valníčka posledním krokem před vstupem v platnost, účinnost však nabyde až za 18 měsíců, tedy koncem roku 2024. "Státy EU se připravují na aktivní dohled nad poskytovateli krypto služeb, což přinese větší důvěryhodnost firmám s potřebnou licencí. Na druhou stranu to prodraží a prodlouží vývoj nově vznikajících projektů, které se v důsledku přísné regulace mohou přesouvat mimo EU," podotkl.