Neprávem opomíjené japonské akcie? Buffett ukazuje, „jak levné to místo je“

Je již pozdě na vstup na japonský akciový trh? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal Nicholas Smith z CLSA. Odpověděl, že japonské akcie se nyní stále obchodují s cenami na 13,4násobku zisků obchodovaných firem, zatímco PE amerických akcií se nachází nad 18. Bezrizikové sazby jsou přitom v USA na 3,5 %, v Japonsku něco málo nad nulou. Podle experta je tak japonský trh extrémně levný a mohl by v následujícím roce posílit o 10 %.



Následující graf ukazuje dlouhodobý vývoj amerických valuací. Současné PE patří mezi historicky vysoká čísla i z hlediska vývoje po roce 2000, před nástupem internetové bubliny takové valuace nebyly na americkém trhu ani zaznamenány:



Zdroj: Twitter



Smith zmínil dobrý růstový výhled japonské ekonomiky. Ta by podle něj měla na této straně těžit z otevírání celého hospodářství, které ve srovnání s jinými zeměmi probíhá později. A Warren Buffett podle něj svými investicemi „ukazuje, jak levné toto místo je“. Neukazují to jen poměry tržních cen akcií k jejich účetním hodnotám, ale i zmíněné PE. Expert zmínil rovněž PE počítané na základě průměru desetiletých historických zisků, zde jsou podle něj Spojené státy na 30, japonské trhy na 20.



Smith zmínil, že před finanční krizí byly valuační násobky japonského trhu naopak velmi vysoko, nyní jsou ale hlavním tahounem cen akcií zisky obchodovaných firem. A marže zdejších firem mají podle experta ještě velký prostor pro další růst. V Japonsku je také hodně hotovosti v rozvahách firem a to by mělo nahrávat vysokým dividendám a odkupům akcií.







V případě Japonska se často hovoří o změně v monetární politice. Konkrétně v cílení výše výnosů dluhopisů po celé délce výnosové křivky. Smith k tomu uvedl, že Bank of Japan i přes rostoucí inflaci stále opakuje, že jde jen o přechodný jev. Podle investora tak této bance ještě nedošlo, že „slovo přechodné je prokleté“. Narážel tím na zkušenosti řady jiných centrálních bank, které po roce 2020 také dlouho hovořily o přechodné vysoké inflaci, aby následně musely prudce utahovat svou politiku, když inflace nepolevovala.



Smith se tedy domnívá, že je čas na to, aby BoJ vyhlásila, že ve snaze zvýšit inflaci dosáhla svého cíle a ukončila tak svou politiku kontroly celé výnosové křivky. Podle experta k něčemu takovému dojde „do konce července“.



Zdroj: Bloomberg