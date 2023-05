Zahraniční investice v Německu jsou stabilní, mohou je ale ohrozit pobídky z USA

Zahraniční investice v Německu byly v loňském roce víceméně stabilní, do budoucna je ale může ohrozit program amerických vládních pobídek, který láká firmy pryč z Evropy. S odvoláním na analýzu německé rozvojové agentury Germany Trade and Invest (GTAI) to dnes uvedla agentura Reuters. Největším investorem loni v Německu byly právě Spojené státy, na které připadalo 279 projektů.



V loňském roce Německo přitáhlo 1783 nových nebo rozšířených projektů, což je o 23 méně než v roce předchozím, ale o 101 více než v roce 2020. "Vzhledem k nepříznivým okolnostem, jako je válka na Ukrajině, energetická krize a následky pandemie, je to úspěch," řekl výkonný ředitel GTAI Robert Hermann.



Situaci ale může změnit americký zákon o snížení inflace (IRA) zavedený v loňském roce. Ten nabízí dotace pro firmy vyrábějící v Severní Americe, což podniky táhne pryč z Evropy.



"Předpokládáme, že IRA bude mít dopad na investiční podmínky v Evropě, a tedy i v Německu, ale v roce 2022 tomu tak ještě nebylo," řekl Hermann.



Hodnota ohlášených investic se loni zvýšila na 25 miliard eur (téměř 592 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 261 procent. A to zejména proto, že si americký výrobce polovodičů vybral Německo pro nový komplex na výrobu čipů s počátečními výdaji 17 miliard eur. Bez zahrnutí investice společnosti činily oznámené investice osm miliard eur, což o jednu miliardu překročilo výsledek z roku 2021. Kromě polovodičů směřovaly přímé zahraniční investice do čisté energie, digitalizace, logistiky a sektoru služeb, uvedla GTAI.



Druhým největším investorem bylo Švýcarsko s 208 projekty a třetím Británie se 170 projekty.



"Společnosti z celého světa oceňují velikost německého trhu, bezpečný právní rámec, vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, infrastrukturu a prostředí pro výzkum a vývoj," řekl Hermann.



Čína se umístila na čtvrtém místě se 141 projekty, což je nejméně od roku 2014. Podle Hermanna byla na vině přísná proticovidová politika v Číně, kvůli které se nemohly konat služební cesty. Samostatné údaje ze začátku tohoto měsíce ale podle Reuters ukázaly, že se naděje německých podniků na oživení obchodu s Čínou po ukončení opatření zatím nenaplnily.