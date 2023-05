Důvěra v českou ekonomiku v květnu klesla u podnikatelů i spotřebitelů

Důvěra v českou ekonomiku v květnu po dvou měsících růstu klesla. Meziměsíčně to bylo o 3,1 bodu na 94,1 bodu. Snížila se v případě podnikatelů i spotřebitelů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziročně je celková důvěra také nižší, loni v květnu činila 102 bodů.



"Zhoršený ekonomický sentiment mezi podnikateli byl v květnu ovlivněn výrazným poklesem důvěry v odvětví průmyslu, kde velká část respondentů, zejména v sektoru automotive, očekává v příštích měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti," uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.



Podnikatelská důvěra se v květnu snížila o 2,8 bodu na 95,2 bodu. Mezi podnikateli v průmyslu klesla o 8,2 bodu, v obchodě o 3,2 bodu. Ve stavebnictví se důvěra nezměnila. Ve vybraných službách se podruhé v řadě zvýšila, tentokrát o 2,3 bodu. V meziročním srovnání byla ale důvěra letos ve všech odvětvích nižší. Nejvýraznější rozdíl proti loňsku byl ve stavebnictví, a to 16,2 bodu.

Důvěra spotřebitelů se sice v dubnu poprvé za více než rok dostala nad 90 bodů, v květnu se ale vrátila zpět pod tuto hranici. Klesla o 4,4 bodu na 88,5 bodu. "Květnové výsledky lze do jisté míry interpretovat jako určitou korekci výrazného růstu spotřebitelské důvěry v předešlém měsíci. Stojí za tím především výrazné zvýšení obav domácností ze zhoršení vývoje celkové hospodářské situace v České republice, ale také z jejich vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících," uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ. Za pozitivní považuje, že se meziměsíčně zlepšilo hodnocení současné finanční situace domácností.

Srovnání indikátorů důvěry v ekonomiku ČR:

Indikátory Květen 2022 Duben 2023 Květen 2023 Průmysl 106,9 100,0 91,8 Stavebnictví 117,6 101,4 101,4 Obchod 103,3 100,2 97,9 Vybrané služby 106,8 95,3 97,6 Podnikatelé celkem 107,1 98,0 95,2 Spotřebitelé 76,6 92,9 88,5 Souhrnný 102,0 97,2 94,1

Zdroj: ČSÚ