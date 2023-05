Německá ekonomika se podle centrální banky ve druhém čtvrtletí vrátí k růstu

Německá ekonomika se ve druhém čtvrtletí vrátí k růstu, jeho tempo však bude pouze mírné. Předpověděla to dnes německá centrální banka ve své měsíční zprávě o hospodářském vývoji. Německý průmysl by měl podle zprávy dál oživovat. Banka nicméně počítá se stagnací spotřeby domácností a s poklesem ve stavebnictví.



"Polevování problémů v dodavatelských řetězcích, vysoký objem nevyřízených zakázek a nižší ceny energie podporují pokračování oživení v průmyslu," uvedla centrální banka. "Mělo by to podpořit rovněž export, zejména vzhledem k tomu, že globální ekonomika opět trochu nabrala na tempu," dodala.



Světová ekonomika měla podle zprávy dobrý vstup do letošního roku, a to zejména díky růstovým impulzům z Číny, kde hospodářskou aktivitu podpořilo uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Banka nicméně upozorňuje, že globální ekonomické podmínky zůstávají obtížné a že hospodářský růst v téměř všech vyspělých průmyslových zemích brzdí přetrvávající vysoká inflace a přísnější měnová politika.



Mnichovský ekonomický institut Ifo dnes oznámil, že podnikatelská nálada v Německu se v květnu po šesti měsících růstu výrazně zhoršila. Podniky jsou podle průzkumu Ifo méně spokojeny se současným stavem a mají rovněž pesimistická očekávání pro nadcházející měsíce. "Německá ekonomika hledí na léto skepticky," uvedl institut.



Spolkový statistický úřad koncem dubna ve svém rychlém odhadu oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa v prvním čtvrtletí stagnoval po poklesu o půl procenta v předchozích třech měsících. Německo se tak těsně vyhnulo takzvané technické recesi, která se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.



Německá vláda v dubnu zlepšila odhad letošního růstu německé ekonomiky na 0,4 procenta z dříve předpovídaných 0,2 procenta. Odhad růstu na příští rok však zhoršila, a to na 1,6 procenta z 1,8 procenta očekávaných do té doby. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem.